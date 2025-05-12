Евросоюз планирует ввести санкции против 149 связанных с РФ суден

Европейский Союз планирует ввести санкции против 149 связанных с Российской Федерацией суден. Среди них 25 танкеров — в Балтийском и Северном морях.

Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект Европейской комиссии.

Санкции против связанных с Россией судов

По информации издания, Европейский Союз намерен добавить в санкционные списки 149 суден, связанных с Россией, из-за несоблюдения ограничений Евросоюза против Москвы в нефтяной сфере.

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Среди них — 25 танкеров, которые сейчас находятся в Балтийском или Северном морях.

В случае принятия решения судам запретят заходить в порты стран Европейского Союза, а также пользоваться услугами компаний ЕС для страхования, заправки или ремонта уже с 20 мая.

В издании обратили внимание, что только 15 из 149 суден, о которых говорится в проекте Еврокомиссии, следуют под российским флагом.

Кроме этого, 38 суден ходят под флагами Панамы, 17 — Коморских островов, 14 — Барбадоса, 8 — Джибути, 9 — Гайаны, 8 — Сьерра-Леоне, 6 — Антигуа и Барбуда, 6 — Палау.

В то же время по четыре судна направляются под флагами Островов Кука, Гвинеи и Сингапура, а также по три — Гамбии и Гвинеи-Бисау.

Как заявил один из дипломатов Евросоюза в комментарии изданию, большинство делегаций стран ЕС поддерживают предложение, хотя некоторые попросили больше времени для анализа ситуации.

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