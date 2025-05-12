Україна готова представити ЄС дорожні карти реформ – Стефанішина

Україна готова презентувати дорожні карти реформ представникам країн-членів Європейського Союзу та Єврокомісії.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Дорожні карти реформ України

Стефанішина представила на спеціальному засіданні комітету з правових питань Європейського парламенту ключові здобутки України у сферах судової реформи, прозорості, підзвітності та загального прогресу в рамках переговорного процесу про вступ до Євросоюзу.

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За її словами, для України реформи та трансформація держави в умовах війни — це не лише реалізація прагнень нашого суспільства, але й життєво необхідний крок для збереження функціонування держави.

Вона наголосила, що не лише український уряд чи президент Володимир Зеленський рухають країну до Євросоюзу, а й весь народ.

Україна завершила і попередньо ухвалила на національному рівні проєкти трьох стратегічних документів, які визначають бачення трансформації країни на період до членства України в ЄС, звернула увагу Стефанішина.

Зокрема, це бачення втілено у трьох дорожніх картах: з верховенства права, реформування державного управління та функціонування демократичних інституцій.

Крім цього, Україна запропонувала план дій для захисту прав осіб, які належать до національних меншин України.

Стефанішина розповіла, що документ підготовлено в широкому діалозі з представниками меншин, але також враховує ключові питання, які підіймала одна з держав-членів ЄС.

За її словами, завершується підготовка до представлення цих дорожніх карт країнам-членам ЄС та Єврокомісії. Над ними працювали державні службовці, експерти, народні депутати, представники експертного середовища країн-членів ЄС у співпраці та координації з Єврокомісією.

Джерело: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

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