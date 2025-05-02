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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Рютте пропонує країнам НАТО збільшити витрати на оборону

Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пропонує країнам-членам збільшити витрати на оборону, щоб догодити президенту США Дональду Трампу, але з одним застереженням.

Рютте про витрати на оборону країн НАТО

Марк Рютте запропонував країнам-членам НАТО збільшити витрати на оборону до 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), повідомляє Sky News.

За інформацією видання, він також пропонує країнам витратити ще 1,5% на інші товари, пов’язані з обороною, щоб задовольнити вимогу Дональда Трампа щодо цільового показника в 5% ВВП.

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Як зазначили у виданні, пропозиція Рютте може дати змогу президенту США оголосити про нібито перемогу на саміті НАТО в Гаазі в червні.

– Однак він не зобов’язує європейські країни та Канаду виділяти 5% основних оборонних витрат, що багато хто вважає політично і економічно недоцільним, – йдеться у повідомленні.

Поточна ціль витрат НАТО на оборону становить щонайменше 2% ВВП, чого досягли 22 з 32 членів НАТО.

У лютому 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що витрати його держави на оборону зростуть до 2,5% ВВП до 2027 року.

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