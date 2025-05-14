Посли ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти РФ: під прицілом нафтові танкери

Посли країн Європейського Союзу у середу, 14 травня, погодили новий — 17-й — пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

17-й пакет санкцій проти РФ

– Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії, — написав він у соцмережі Х.

За його словами, одночасно було затверджено й додаткові обмеження, спрямовані на відповідальність РФ за порушення прав людини, гібридні втручання у глобальні процеси та розповсюдження хімічної зброї.

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Очікується, що формальне ухвалення пакета відбудеться 20 травня під час засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Під прицілом російський тіньовий флот

Як пише Bloomberg, дипломати ЄС планували впродовж середи досягти політичної згоди щодо пакета, зосередженого на боротьбі з обходом нафтових санкцій через тіньовий флот російських танкерів.

– Очікується, що країни-члени ЄС досягнуть попередньої домовленості щодо 17-го пакету санкцій проти Росії сьогодні – напередодні можливих переговорів між Росією та Україною в Туреччині, — зазначає агентство.

Нові заходи, за даними джерел Bloomberg, матимуть поступовий характер порівняно з попередніми раундами санкцій.

Їхня мета — фізичні та юридичні особи, що допомагають Москві обходити запроваджені енергетичні обмеження.

Санкції проти 60 осіб і 150 суден

Голова європейської дипломатії Кая Каллас раніше підтвердила, що новий пакет готують до ухвалення на засіданні Ради ЄС наступного тижня:

– Я сподіваюся, що ми ухвалимо його на Раді ЄС із закордонних справ, яка відбудеться наступного тижня, — заявила Каллас.

Bloomberg повідомляє, що у межах пакету розглядається можливість накладення обмежень на близько 60 фізичних та юридичних осіб, а також на приблизно 150 суден.

Водночас, як пише The Financial Times, у разі спроби Будапешта заблокувати продовження санкційного тиску, Єврокомісія може вдатися до альтернативних правових інструментів, зокрема — перенесення частини обмежень, зокрема заморожених російських активів на суму 200 млрд євро, на іншу правову основу.

– Європейська комісія повідомила національні уряди, що значна частина санкцій, включаючи заморожені російські державні активи на суму 200 млрд євро, може бути перенесена на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта, — цитує видання п’ятьох обізнаних чиновників.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог виступив із заявою про те, що Сполучені Штати готові до впровадження нового пакета санкцій проти Росії, якщо виникне така необхідність.

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