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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Німеччина більше не хоче публічно обговорювати постачання Taurus Україні

Німеччина не обговорюватиме постачання Україні ракет Taurus
Фото: Getty Images

Німеччина більше не обговорюватиме публічно можливість постачання авіаційних крилатих ракет Taurus для України.

Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини.

Німеччина про передавання Taurus для України

За його словами, німецький уряд мав не привертати надмірної уваги до теми далекобійних ракет, а їхнє постачання нібито значно переоцінене у публічній дискусії.

Зараз дивляться

– Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю, зокрема далекобійною, але не уточнюватиме, які саме системи озброєнь будуть передані та в який момент, – заявив він.

Речник німецького канцлера Штефан Корнеліус розповів журналістам, що цю позицію також підтримує Фрідріх Мерц.

Раніше Факти ICTV розповідали про технічні характеристики ракет Taurus, які вони мають особливості та скільки коштують.

Зокрема, ракети Taurus мають дальність понад 500 км і здатні атакувати стратегічні цілі, серед яких – мости та командні пункти в глибокому тилу.

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Німеччина, прапор Німеччини

Джерело: Euractiv

Війна в Україні, Німеччина, Ракета, Фрідріх Мерц
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