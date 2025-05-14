Сибіга зустрівся з держсекретарем США Рубіо та сенатором Гремом у Туреччині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом у Туреччині.

Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом

За словами Андрія Сибіги, він зустрівся з Марком Рубіо та Ліндсі Гремом, щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.

Як пояснив міністр закордонних справ України, вони детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися своїми підходами.

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Крім того, Сибіга підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям американського президента Дональда Трампа та подякував США за їхню залученість.

Глава МЗС наголосив, що українська сторона готова розвивати співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином.

На його думку, вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Проте поки що вона цього не зробила, звернув увагу Сибіга.

Міністр закордонних справ України переконаний, що Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну.

Фото : МЗС

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