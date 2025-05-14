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Юлия Захарченко, редактор ленты

Сибига встретился с госсекретарем США Рубио и сенатором Грэмом в Турции

Андрій Сибіга і Марко Рубіо
Фото: МЗС України
Андрій Сибіга і Марко Рубіо
Фото: МЗС України
Андрій Сибіга і Марко Рубіо
Фото: МЗС України
Андрій Сибіга і Марко Рубіо
Андрій Сибіга і Марко Рубіо
Андрій Сибіга і Марко Рубіо

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Турции.

Сибига встретился с Рубио и Грэмом

По словам Андрея Сибиги, он встретился с Марком Рубио и Линдси Грэмом, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.

Как объяснил министр иностранных дел Украины, они подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились своими подходами.

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Кроме того, Сибига подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям американского президента Дональда Трампа и поблагодарил США за их вовлеченность.

Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона готова развивать сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом.

По его мнению, крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Однако пока она этого не сделала, обратил внимание Сибига.

Министр иностранных дел Украины убежден, что Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену.

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Фото: МИД
Андрій Сибіга, Линдси Грэм, Марко Рубио, МЗС України, Стамбул, Украина-США
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