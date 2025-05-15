Схожий на бутафорський: Зеленський про рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі

Рівень російської делегації, яку країна-агресор сформувала для переговорів у Стамбулі, більше схожий на бутафорський.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Анкарі.

– Рівень (російської делегації, – Ред.), поки що мені офіційно не відомий, але із того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, – наголосив голова нашої держави.

За словами Зеленського, має бути розуміння, що за рівень російської делегації та який у них мандат, чи спроможні вони хоч до якихось рішень.

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– Тому що нам всім відомо, хто в Росії ухвалює рішення, – додав президент.

Зеленський про склад української делегації

Президент зазначив, що Україна представлена на найвищому рівні для того, щоб ухвалювати рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру.

– Що стосується нашого рівня – делегація у нас на найвищому рівні: Міністерство закордонних справ, мій Офіс, представники всіх наших розвідок, до речі, – зауважив голова нашої держави.

Він зазначив, що буде кілька годин для важливих розмов та дуже важливих рішень під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також він зазначив, що після цього президенти обов’язково вийдуть до представників медіа.

Нагадаємо, що нещодавно Кремль опублікував розпорядження диктатора Володимира Путіна, з якого стало відомо склад делегації Росії для переговорів з Україною у Туреччині.

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