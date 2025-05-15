Учені створили ШІ, який діагностує хвороби за фото з високою точністю

Міжнародна команда вчених із Гарвардського університету, Маастрихтського університету (Нідерланди) та інших наукових центрів розробила штучний інтелект FaceAge, який може за фотографією обличчя визначити біологічний вік, прогнозувати виживаність пацієнтів з онкологією і виявляти різні захворювання.

Як зазначається в статті, опублікованій у журналі Lancet Digital Health, зовнішність може стати новим об’єктивним біомаркером стану здоров’я, ефективнішим за традиційні методи.

Дослідження

Повідомляється, що систему навчали на 58 851 знімках облич здорових людей з використанням технологій глибинного навчання. Штучний інтелект аналізував риси обличчя, вловлюючи ознаки старіння, пов’язані з фізіологічними змінами організму.

Зараз дивляться

Після навчання нейромережі протестували на 6 196 пацієнтах з онкологічними діагнозами з різних країн. Помилка визначення віку для людей, старших за 60 років, становила лише 4,09 року, що свідчить про високу точність FaceAge.

Результати

Описуючи основні результати дослідження вчені зазначили, що у хворих на рак система зафіксувала біологічний вік у середньому на 4,79 року більший за фактичний (p<0,0001). У людей із передраковими станами ця різниця була меншою – 3,86 року, а в онкохворих – 4,55 року.

В експерименті, де 10 лікарів прогнозували 6-місячне виживання 100 пацієнтів, точність тільки за фото становила 0,61, з використанням медичних карт – 0,74, а за допомогою FaceAge – 0,80 (зростання на 32%).

У 146 учасників аналіз ДНК виявив зв’язок із геном CDK6, що регулює клітинний цикл, – ця кореляція не спостерігалася за звичайним віком, що доводить можливість нейромережі виявляти біологічні маркери.

Серед 4 906 пацієнтів кожні додаткові десять років, які додавали FaceAge, збільшували ризик смертності на 15,1%. Що старший вигляд мав пацієнт за оцінкою FaceAge, то вищий ризик летального результату. Для 717 хворих на метастатичний рак поєднання даних FaceAge з моделлю TEACHH підвищило точність прогнозування з 0,74 до 0,80. У групі високого ризику середня тривалість життя скоротилася з 0,24 року (близько 3 місяців) до 0,21 року (близько 2,5 місяця).

Нейромережа також вплинула на спосіб життя: курці виглядали в середньому на 2,7 року старшими за тих, хто не палить.

Краще, ніж лікарі

За оцінками експертів, FaceAge вперше дає змогу об’єктивно оцінити загальний стан хворого – те, що раніше лікарі визначали тільки “на око”.

За словами професора Осберта Залая, FaceAge має значний прогностичний потенціал, який важко оцінити стандартними методами. Такий підхід допомагає коригувати лікування, покращувати прогнози у пацієнтів з онкологією (точність зросла на 22%) і виявляти прискорене старіння.

– Ми навчили ШІ бачити за зморшками сукупну шкоду від хвороб і проведеного лікування. Навіть недосвідчені лікарі з FaceAge прогнозують виживаність краще, ніж експерти без цієї технології, – зазначає один з авторів Денніс Бонтемпі.

Вихідний код FaceAge вже доступний на GitHub. Наступним кроком дослідники називають тестування на ширших вибірках і розробку етичних стандартів, щоб запобігти можливим зловживанням, наприклад, з боку страхових компаній.

Джерело: Lancet Digital Health

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.