Ексглава МКС радить Україні скерувати скаргу в Гаагу на лідера КНДР за підтримку війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може зіткнутися з розслідуванням воєнних злочинів за підтримку війни Російської Федерації проти України.

Про це заявив колишній президент Міжнародного кримінального суду Сон Сан Хьон під час міжнародної конференції в Сеулі.

Скарга на Кім Чен Ина до Гааги

На думку колишнього президента МКС, Україна може скерувати скаргу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі як постраждала сторона.

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Наразі Міжнародний кримінальний суд не висував звинувачень Кім Чен Ину, попри порушення прав людини у Північній Кореї.

Як зазначив Сон Сан Хьон, тепер є достатні правові підстави, щоб Україна могла порушити справу проти нього за сприяння Росії у веденні повномасштабної агресії.

– Скарга, подана Україною, була б ідеальною. Міжнародний кримінальний суд також має повноваження розпочати незалежне розслідування, – наголосив він.

За його словами, ордер на арешт Міжнародного кримінального суду не має терміну давності, а його наявність накладає заборону на перебування на території 124 країн-членів МКС.

Водночас Сон Сан Хьон наголосив, що МКС варто активніше реагувати на воєнні злочини, скоєні керівництвом Північної Кореї та її союзниками.

Джерело: Yonhap

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