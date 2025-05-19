КНДР могла отримати від Росії технології для розробки ракет за допомогу у війні

За сприяння у веденні війни проти України КНДР могла отримати від РФ технологічну допомогу для розробки новітньої ракети класу “повітря-повітря”, про випробування якої минулого тижня заявив Пхеньян.

Таку думку висловили військові Південної Кореї, пише Yonhap.

Так, державні ЗМІ Північної Кореї проінформували, що лідер країни Кім Чен Ин керував навчаннями льотної групи ВПС, під час яких, за їх даними, із винищувача МіГ-29 було здійснено пуск нової ракети класу “повітря-повітря”.

Зараз дивляться

КНДР могла отримати від РФ технології для розробки ракет

У свою чергу речник південнокорейського Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Джун прокоментував це повідомлення та оприлюднив фото й відео навчань із зображенням пусків ракет. Він заявив, що між появою в армії КНДР нової технологічної зброї та допомогою РФ єзв’язок.

Речник зауважив, що Кремль міг надати Пхеньяну передові технології виробництва зброї в обмін на військову підтримку російської війни проти України, однак для з’ясування масштабів та обсягів відповідної допомоги з боку РФ потрібен подальший моніторинг та аналіз інформації.

Крім того, Лі зазначив, що Північній Кореї може знадобитись чимало часу для серійного виробництва таких систем озброєння та їх розгортання у військах для бойового використання.

До того ж, він не виключив, що демонстрація нової ракети могла бути фейком, тому що у минулому КНДР багато разів намагалася обманути своїх супротивників, кажучи про розробку нової зброї, а насправді через нестачу деталей та матеріалів змушена була зупиняти розробки.

Видання пише, що Південна Корея сама розробляє власну ракетну систему класу “повітря-повітря” малої дальності і згідно з планами Сеула дослідницький проєкт такої системи повинна бути закінчений до 2032 року, а постановка на озброєння має відбутись до 2035 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.