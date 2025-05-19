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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Після новини про рак: Байден показався з рідними та прокоментував діагноз

Джо Байден в ООН
Фото: Getty Images

Колишній президент США Джо Байден уперше публічно прокоментував новину про агресивну форму раку, діагностовану у нього. У дописі на платформі X він поділився емоційним зверненням і фото з дружиною Джилл та їхньою кішкою Віллоу.

– Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли: ми стаємо сильнішими, коли щось намагається нас зламати. Дякуємо за вашу любов і підтримку, – написав Байден.

Що відомо про діагноз Байдена

Згідно з офіційною заявою його офісу, у Джо Байдена виявили рак простати з високим рівнем агресивності – бал за шкалою Глісона 9 (Група 5). Пухлина вже дала метастази в кісткову систему.

Попри складність діагнозу, лікарі повідомили, що рак є гормонозалежним, що дозволяє ефективно контролювати перебіг хвороби. Зараз політик разом із родиною консультується з лікарями щодо варіантів лікування.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року Байдену видалили базальноклітинний рак шкіри на грудях. Новоутворення виявили під час планового медичного огляду. Тоді операція пройшла успішно, і подальше лікування не знадобилося.

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