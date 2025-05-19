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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

После новости о раке: Байден показался с родными и прокомментировал диагноз

Джо Байден в ООН
Фото: Getty Images

Бывший президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал новость об агрессивной форме рака, диагностированной у него. В заметке на платформе X он поделился эмоциональным обращением и фото с женой Джилл и их кошкой Уиллоу.

— Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли: мы становимся сильнее, когда что-то пытается нас сломать. Спасибо за вашу любовь и поддержку, — написал Байден.

Что известно о диагнозе Байдена

Согласно официальному заявлению его офиса, у Джо Байдена обнаружили рак простаты с высоким уровнем агрессивности — балл по шкале Глисона 9 (Группа 5). Опухоль уже дала метастазы в костную систему.

Несмотря на сложность диагноза, врачи сообщили, что рак является гормонозависимым, что позволяет эффективно контролировать течение болезни. Сейчас политик вместе с семьей консультируется с врачами относительно вариантов лечения.

Напомним, что в феврале 2023 года Байдену удалили базальноклеточный рак кожи на груди. Новообразование обнаружили во время планового медицинского осмотра. Тогда операция прошла успешно, и дальнейшее лечение не понадобилось.

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