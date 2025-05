После новости о раке: Байден показался с родными и прокомментировал диагноз

Бывший президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал новость об агрессивной форме рака, диагностированной у него. В заметке на платформе X он поделился эмоциональным обращением и фото с женой Джилл и их кошкой Уиллоу.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025