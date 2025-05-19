Президентські вибори в Польщі: головні лідери після підрахунку 99% бюлетенів

У Польщі вже підрахували понад 95% голосів на виборах президента. Результати дещо не співпадають з даними екзит-політ. Лідером став представник проурядової Громадянської платформи, мер Варшави Рафал Тшасковський.

Про це свідчать дані Onet.pl.

Вибори в Польщі 2025: лідери голосування

Після опрацювання 99% бюлетенів на виборах у Польщі лідером залишається мер Варшави Рафал Тшасковський, кандидат від проурядової Громадянської коаліції, який набрав 31,2% голосів.

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На другому місці опинився Кароль Навроцький, який представляє опозиційну партію Право і справедливість та є главою Інституту національної пам’яті. У нього 29,7% голосів.

Третє місце займає Славомір Ментцен з радикальної партії Конфедерація, яка виступає проти ЄС і України. Він отримав 14,9%.

Також у списку:

Гжегож Браун, відомий антиукраїнськими й антисемітськими заявами – 6,4%;

Спікер Сейму Шимон Головня (Третій шлях) – 5%;

Андріан Зандберг – 4,8%;

Магдалена Беят з лівої коаліції – 4,2%.

Інші кандидати набрали менше ніж 2% голосів.

Зауважимо, що під час підрахунку голосів на виборах у Польщі лідери змінювалися.

Так, на момент опрацювання 69,1% бюлетенів більшість голосів отримав Кароль Навроцький (31,2%), тоді як Рафал Тшасковський опинився на другому місці (29,3%), а Славомір Ментцен на третьому з результатом – 15,4%.

У другий тур виборів президента Польщі пройшли Тшасковський і Навроцький.

Джерело: Onet.pl

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