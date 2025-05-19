Трамп проводить телефонні переговори із Путіним

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо миру в Україні, пише Reuters.

У SkyNews зазначили, що Білий дім підтвердив телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Мирні переговори зайшли у глухий кут

У адміністрації Трампа зазначили, що глава Білого дому відчуває розчарування як у ставленні до Путіна, так і до президента України Володимира Зеленського.

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Водночас сам Трамп висловив сподівання на “продуктивний день”.

Перед цим Вашингтон заявив про глухий кут у врегулюванні найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

США зазначили, що в разі відсутності прогресу можуть відійти від мирних ініціатив.

Президент Путін ввів десятки тисяч військових в Україну в лютому 2022 року, що стало найгострішим зіткненням між Росією та Заходом після Карибської кризи 1962 року.

Трамп, який хоче увійти в історію як миротворець, неодноразово закликав припинити “кровопролиття” в Україні. Його адміністрація розглядає війну як проксі-конфлікт між США та Росією.

США погрожують виходом із переговорів

Під тиском Трампа делегації воюючих країн минулого тижня зустрілися в Стамбулі вперше з 2022 року після того, як Путін запропонував прямі переговори, а європейські лідери та Україна вимагали негайного припинення вогню.

За словами представника Білого дому, на момент заяви телефонна розмова тривала. Путін говорив із Сочі, тоді як Трамп перебував у Вашингтоні.

Незадовго до дзвінка віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив журналістам, що Вашингтон визнає наявність глухого кута в завершенні війни – і що, якщо Москва не буде готова до співпраці, США зрештою можуть визнати, що це більше не їхній конфлікт.

– Ми розуміємо, що маємо справу з певним глухим кутом. І я думаю, президент скаже Путіну: Слухай, ти серйозно? Ти справді хочеш миру? – сказав Венс перед відльотом з Італії.

– Я думаю, що Путін, чесно кажучи, сам не знає, як вийти з цієї війни, – додав він.

Венс також сказав: “Для танго потрібні двоє. Я знаю, що президент готовий, але якщо Росія – ні, ми зрештою скажемо: це не наша війна”.

Адміністрація Трампа нещодавно дала зрозуміти, що Росія може зіткнутися з новими санкціями, якщо не поставиться до переговорів серйозно.

Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським та низкою лідерів країн НАТО.

Путін, армія якого наразі контролює п’яту частину території України й продовжує наступ, залишається непохитним у своїх умовах припинення війни, незважаючи на публічний і непублічний тиск з боку Трампа та повторювані попередження від європейських держав.

У неділю Росія здійснила наймасштабнішу атаку дронами на Україну від початку війни.

Українська розвідка також заявила, що вважає: Москва мала намір запустити в неділю міжконтинентальну балістичну ракету, хоча з боку Росії це поки не підтверджено.

У червні 2024 року Путін заявив, що Україна повинна офіційно відмовитися від планів вступу до НАТО та вивести війська з усієї території чотирьох українських регіонів, на які Росія претендує.

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