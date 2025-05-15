ЦПД спростував фейки РФ про “загострення” на кордоні з Угорщиною

На тлі міжнародних зусиль щодо мирного врегулювання війни в Україні Росія активізувала інформаційно-психологічні операції, спрямовані на дестабілізацію.

Росія розганяє нові фейки

Зокрема, в інформаційному просторі з’явилися чергові фейки про ситуацію на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України на офіційній сторінці у Facebook.

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Російські ресурси розганяють дезінформацію про нібито збиття українських безпілотників угорськими військовими, а також про переміщення військової техніки та авіації Угорщини в прикордонні з Україною райони.

У ЦПД наголошують, що перевірили ці повідомлення за даними Державної прикордонної служби України.

Ситуація на кордоні з Угорщиною залишається стабільною та контрольованою, жодних провокацій чи інцидентів не зафіксовано.

– Створення хибного враження про можливу ескалацію на українсько-угорському кордоні покликане дестабілізувати інформаційне поле та посіяти паніку серед населення, — зазначають у ЦПД.

Такі вкиди Кремля мають на меті переключити увагу міжнародної спільноти з агресивних дій Росії на вигадані загрози, щоб саботувати дипломатичні ініціативи, спрямовані на припинення війни.

Чутки про збиті дрони та нібито стягування угорських військових підрозділів до кордону з Україною — чергова хвиля інформаційної маніпуляції, що не має під собою жодного фактичного підґрунтя.

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