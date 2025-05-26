Виробляє компоненти для зброї РФ: дрони атакували Дмитрівський хімзавод

У ніч на 26 травня в Іванівській області Росії прогриміли вибухи. За попередніми даними, безпілотники атакували Дмитрівський хімічний завод у місті Кінешма.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У Росії дрони атакували хімічний завод

Telegram-канал Astra, посилаючись на місцевих жителів, повідомив про вибухи в місті Кінешма Іванівської області. Після цього над містом здійнявся дим.

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Ціллю атаки міг стати Дмитрівський хімічний завод (ДХЗ).

Як повідомили в Оперштабі Іванівської області, у Кінешмі нібито було відбито атаку безпілотників. У промисловій зоні зафіксовано падіння уламків дрона.

За попередніми даними, ніхто не постраждав, але стверджується, що пошкоджено госпбудівлю, призначену для зберігання упаковки. На місці працюють спеціальні служби.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку дронів на хімічне підприємство. За його словами, завод виготовляє компоненти для російської техніки та зброї.

– Попри атаки ворога, невідомі дрони атакували у РФ Єлабугу, де виробляють Shahed, а також хімічне підприємство в Івановській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами, – написав він у Telegram.

Раніше в області запровадили “режим загрози атаки БпЛА” та активували систему повітряного оповіщення.

Місто Кінешма розташоване приблизно за 400 кілометрів на північний схід від Москви. Саме там розташований Дмитрівський хімічний завод.

Нагадаємо, що Дмитрівський хімічний завод є одним із провідних виробників бутилацетату і промислових розчинників у Росії. 21 квітня 2022 року на його території сталася велика пожежа – вогонь охопив цех площею 1,5 тис. квадратних метрів, обвалився металевий ангар, а кілька працівників дістали травми.

Фото: Astra

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