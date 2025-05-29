Музичний конкурс у Стокгольмі виявився пов’язаним з РФ – фінал скасували

У Стокгольмі скасували проведення міжнародного музичного конкурсу для дітей та молоді Stockholm International Music Competition (SIMC).

Це сталося після оприлюднення результатів розслідування шведського суспільного мовника SVT, яке виявило його зв’язки з російськими структурами.

Музичний конкурс у Стокгольм попався на звʼязках з РФ

Захід мав відбутися у вихідні на території Історичного музею Швеції та музичної школи Накка, однак після публікації розслідування Історичний музей відмовився приймати конкурс у себе. До слова, заклад приймав фінальний концерт конкурсу навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але запевняє, що не знав про звʼязки з РФ.

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Своєю чергою, в музичній школі Накка, де мали пройти ще кілька етапів конкурсу, також заявили, що не знали про російський слід.

За даними журналістів, конкурс SIMC тісно пов’язаний із Savshinsky Competition, музичним змаганням, яке щорічно відбувається в Санкт-Петербурзі. Обидва заходи мають спільних організаторів, а учасники можуть сплачувати внески напряму до російської структури, зокрема на рахунок у Сбербанку, що перебуває під санкціями.

До журі SIMC входять щонайменше 14 представників державних російських закладів, які публічно підтримують війну проти України. Серед них – працівники Герценівського університету, який надсилає допомогу російським військовим, а також Маріїнського театру й консерваторії імені Римського-Корсакова, що проводять концерти та програми для солдатів.

Організатор конкурсу у Швеції Дмитро Михайлов зареєстрований у Санкт-Петербурзі як приватний підприємець. У 2010 році він заснував шведську версію заходу спільно з піаністкою Галіною Ернгрен та скрипалькою Анною Сундин. У відео з фіналу конкурсу в Росії 2025 року Михайлов особисто згадує про “аналогічний конкурс у Стокгольмі”, а Ернгрен фігурує там як член журі.

Що кажуть організатори конкурсу

Представники SIMC, як годиться, заперечують політичну приналежність конкурсу.

– У наших конкурсах немає політики, лише музика, – заявила співзасновниця Галина Ернгрен.

Проте чоловік піаністки Стефан Ернгрен, що також займається підготовкою конкурсу, визнав, що співпраця з російськими державними структурами суперечить аполітичності. За його словами, організатори “не знали, кого ті підтримують, і не перевірили цього вчасно”. Це звучить доволі дивно, враховуючи, що його дружина також родом з Росії.

Нагадаємо, що уряд Швеції ще у 2022 році видав чітке розпорядження, що державні культурні інституції не мають права співпрацювати з російськими партнерами. Попри це, конкурс SIMC протягом останніх років проходив саме у державних установах Швеції.

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