Музыкальный конкурс в Стокгольме оказался связан с РФ – финал отменили

В Стокгольме отменили проведение международного музыкального конкурса для детей и молодежи Stockholm International Music Competition (SIMC).

Это произошло после обнародования результатов расследования шведского общественного вещателя SVT, которое выявило его связи с российскими структурами.

Музыкальный конкурс в Стокгольме попался на связях с РФ

Мероприятие должно было состояться в выходные на территории Исторического музея Швеции и музыкальной школы Накка, однако после публикации расследования Исторический музей отказался принимать конкурс у себя. К слову, заведение принимало финальный концерт конкурса даже после полномасштабного вторжения России в Украину, но уверяет, что не знало о связях с РФ.

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В свою очередь, в музыкальной школе Накка, где должны были пройти еще несколько этапов конкурса, также заявили, что не знали о российском следе.

По данным журналистов, конкурс SIMC тесно связан с Savshinsky Competition, музыкальным соревнованием, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Оба мероприятия имеют общих организаторов, а участники могут платить взносы напрямую в российскую структуру, в частности на счет в Сбербанке, который находится под санкциями.

В жюри SIMC входят по меньшей мере 14 представителей государственных российских учреждений, которые публично поддерживают войну против Украины. Среди них – сотрудники Герценовского университета, что отправляет помощь российским военным, а также Мариинского театра и консерватории имени Римского-Корсакова, которые проводят концерты и программы для солдат.

Организатор конкурса в Швеции Дмитрий Михайлов зарегистрирован в Санкт-Петербурге как частный предприниматель. В 2010 году он основал шведскую версию мероприятия совместно с пианисткой Галиной Эрнгрен и скрипачкой Анной Сундин. В видео с финала конкурса в России 2025 года Михайлов лично упоминает об “аналогичном конкурсе в Стокгольме”, а Эрнгрен фигурирует там как член жюри.

Что говорят организаторы конкурса

Представители SIMC, как водится, отрицают политическую принадлежность конкурса.

– В наших конкурсах нет политики, только музыка, – заявила соучредительница Галина Эрнгрен.

Однако муж пианистки Стефан Эрнгрен, который также занимается подготовкой конкурса, признал, что сотрудничество с российскими государственными структурами противоречит аполитичности. По его словам, организаторы “не знали, кого те поддерживают, и не проверили это вовремя”. Это звучит довольно странно, учитывая, что его жена также родом из России.

Напомним, что правительство Швеции еще в 2022 году издало четкое распоряжение, что государственные культурные учреждения не имеют права сотрудничать с российскими партнерами. Несмотря на это, конкурс SIMC в последние годы проходил именно в государственных учреждениях Швеции.

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