300 тис. інфікованих комп’ютерів: Європа і США ліквідували хакерську мережу з РФ

Європейські та американські слідчі з боротьби з кіберзлочинністю заявили про ліквідацію очолюваної злочинцями з Росії кіберзлочинної мережі. У глобальній операції брали участь поліція Великої Британії, Канади, Данії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Ліквідовано мережу російських хакерів

У результаті операції було видано міжнародні ордери на арешт 20 підозрюваних, більшість з яких проживає в Росії, а в США були оприлюднені обвинувальні акти проти 16 осіб.

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Серед обвинувачених – імовірні керівники операцій зі створення шкідливого програмного забезпечення Qakbot і Danabot, зокрема 48-річний Рустам Галлямов, який проживає в Москві, 39-річний Олександр Степанов (JimmBee), і 34-річний Артем Калінкін (Onix), обидва – з російського Новосибірська.

Кібератаки були спрямовані на дестабілізацію урядів, прості крадіжки і шантаж. Однією з їхніх останніх жертв у Великій Британії стала мережа магазинів Marks & Spencer.

Проникнення в комп’ютери жертв контролювалося і розгорталося російською кіберзлочинною організацією, яка інфікувала понад 300 тис. комп’ютерів по всьому світу, зокрема в США, Австралії, Польщі, Індії та Італії.

Європейські правоохоронці на чолі з німецьким кримінальним відомством Bundeskriminalamt (BKA) оприлюднили публічні звернення, щоб відстежити 18 підозрюваних. Їх вважають причетними до родини шкідливих програм Qakbot, а також до ще однієї шкідливої програми Trickbot.

BKA та її партнери заявили, що більшість підозрюваних є громадянами Росії. 36-річний росіянин Віталій Ковальов, якого розшукують у США, є також одним з найбільш розшукуваних BKA. Вважається, що він стоїть за групою Conti, що вважаються дуже професійними та організованими шантажистами.

Також у списку найбільш розшукуваних у Європі в результаті операції BKA опинився 36-річний російськомовний українець Роман Прокоп, підозрюваний у причетності до Qakbot.

Джерело : The Guardian

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