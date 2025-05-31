Робота, навчання та віза: Польща змінює правила для іноземців

У Польщі з 1 червня посилюють правила доступу іноземців до польського ринку праці, університетів та візової системи.

Про це пише RMF FM, посилаючись на комюніке, опублікованому на сайті уряду.

Як зауважує польський уряд, це ще один крок до відновлення контролю над міграцією та підвищення безпеки громадян.

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Поправка є частиною реалізації Міграційної стратегії, ухваленою Радою міністрів у жовтні 2024 року.

Нові правила для іноземців у Польщі

Метою нових правил є зменшення зловживань, підвищення прозорості процедур та посилення нагляду за процесами легалізації знаходження та працевлаштування іноземців у Польщі.

– Ми впроваджуємо конкретні рішення, які протидіють використанню міграційної системи всупереч її призначенню. Ми прагнемо, щоб міграція до Польщі була легальною, безпечною і служила інтересам держави, – йдеться у комюніке.

Нові правила покликані покласти край застосування польської візової системи для обходу закону.

Тепер у Польщі кожен кандидат на навчання повинен показати знання мови викладання на рівні не нижче B2. Університети будуть зобов’язані інформувати відповідне консульство, якщо студент не зможе навчатися.

До того ж, університети мають перевіряти кваліфікацію кандидата, а Національне агентство академічних обмінів (NAWA) підтвердить, чи склав кандидат іспит на атестат зрілості.

– Ми відкриті для всіх з усього світу, хто хоче навчатися в польських університетах, але ми вводимо вимоги, які не дозволять організаторам нелегальної імміграції скористатися цим, – наголосив прем’єр-міністр.

Крім того, вводиться обмеження на кількість іноземців, прийнятих на навчання, щоб усунути так званих “фіктивних студентів”, які використовують університети лише як спосіб обійти візові процедури та працевлаштуватися.

Робота у Польщі: що змінеться для іноземців

У Польщі буде обмежено доступ до подачі заяв на отримання дозволів на тимчасове проживання та роботу. Нові правила виключають таку можливість для тих, хто має візу або дозвіл на проживання, виданий іншою державою-членом ЄС, а також для тих, хто отримав польську візу, серед іншого, з метою транзиту, участі в культурних або спортивних заходах або навчання.

До того ж, з 1 червня зміняться правила доступу іноземців до ринку праці. Старости отримають можливість створювати список професій і видів робіт, для яких не будуть видаватися дозволи на працевлаштування іноземців.

Більші повноваження отримають також воєводські центри зайнятості, які раз на пів року повинні будуть аналізувати зарплати, пропоновані на місцевих ринках праці. Посиляться також покарання за нелегальне працевлаштування іноземців.

Нові правила є частиною ширшого плану з очищення міграційної політики. Польща – як запевняє уряд – залишається відкритою для іноземців, проте лише на чітких, прозорих і справедливих умовах. Міграція має бути легальною, безпечною і відповідати реальним потребам держави та ринку праці.

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