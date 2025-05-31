Работа, обучение и виза: Польша меняет правила для иностранцев

В Польше с 1 июня ужесточают правила доступа иностранцев к польскому рынку труда, университетам и визовой системе.

Об этом пишет RMF FM, ссылаясь на коммюнике, опубликованном на сайте правительства.

Как отмечает польское правительство, это еще один шаг к возобновлению контроля над миграцией и повышению безопасности граждан.

Сейчас смотрят

Поправка является частью реализации Миграционной стратегии, принятой Советом министров в октябре 2024 года.

Новые правила для иностранцев в Польше

Целью новых правил является уменьшение злоупотреблений, повышение прозрачности процедур и усиление надзора за процессами легализации нахождения и трудоустройства иностранцев в Польше.

– Мы внедряем конкретные решения, которые против использования миграционной системы вопреки ее назначению. Мы стремимся к тому, чтобы миграция в Польшу была легальной, безопасной и служила интересам государства, – говорится в коммюнике.

Новые правила призваны положить конец применению польской визовой системы для обхода закона.

Теперь в Польше каждый кандидат на обучение должен показать знание языка на уровне преподавания не ниже B2. Университеты будут обязаны информировать консульство, если студент не сможет учиться.

К тому же, университеты должны проверять квалификацию кандидата, а Национальное агентство академических обменов (NAWA) подтвердит, сдал ли кандидат экзамен на аттестат зрелости.

— Мы открыты всем со всего мира, кто хочет учиться в польских университетах, но мы вводим требования, которые не позволят организаторам нелегальной иммиграции воспользоваться этим, — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, вводится ограничение на количество иностранцев, принятых на обучение, чтобы ликвидировать так называемых “фиктивных студентов”, которые используют университеты только как способ обойти визовые процедуры и трудоустроиться.

Работа в Польше: что изменится для иностранцев

В Польше будет ограничен доступ к подаче заявлений на получение разрешений на временное проживание и работу. Новые правила исключают такую ​​возможность для тех, кто имеет визу или вид на жительство, выданное другим государством-членом ЕС, а также для тех, кто получил польскую визу, среди прочего, с целью транзита, участия в культурных или спортивных мероприятиях или учебе.

К тому же, с 1 июня изменятся правила доступа иностранцев к рынку труда. Старосты получат возможность создавать список профессий и видов работ, для которых не будут выдаваться разрешения на трудоустройство иностранцев.

Большие полномочий получат воеводские центры занятости, которые раз в пол года должны будут анализировать зарплаты, предлагаемые на местных рынках труда. Ужесточатся также наказание за нелегальное трудоустройство иностранцев.

Новые правила являются частью более широкого плана по очистке миграционной политики. Польша – как уверяет правительство – остается открытой для иностранцев, но только на четких, прозрачных и справедливых условиях. Миграция должна быть легальной, безопасной и отвечать реальным потребностям государства и рынка труда.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.