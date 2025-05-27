Мерц пояснив свою заяву про зняття обмежень на дальність ударів для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ще кілька місяців тому союзники України вирішили зняти обмеження на використання зброї, яку вони надали, для вражання цілей в глибині території Росії.

Про це він сказав у вівторок, 27 травня, у фінському місті Турку, пише агентство Bloomberg.

Обмеження на дальність ударів для України знято

— Наскільки мені відомо, і як я повідомив вчора, країни, які мали обмеження на дальність, відмовилися від них. Я описав те, що відбувається вже кілька місяців, а саме що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів, – сказав Мерц.

Крім того, канцлер заявив, що відмова Москви прийняти посередництво Ватикану свідчить про її небажання припинити війну або укласти угоду про мир.

Зараз дивляться

Після вступу на посаду у травні Мерц продемонстрував відхід від обережного підходу свого попередника Олафа Шольца, зайнявши більш рішучу позицію щодо підтримки України в її боротьбі з російськими окупантами.

Шольц дозволив лише обмежене використання німецької зброї проти цілей на території Росії.

У понеділок під час форуму WDR Europaforum Мерц сказав, що Велика Британія, Німеччина, Франція та Сполучені Штати більше не мають жодних обмежень щодо дальності дії зброї, яка постачається Україні.

Він пояснив, що Україна може захищати себе, атакуючи військові позиції і в Росії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.