Вибори в Польщі: позиції кандидатів щодо України та прогнози на другий тур

У неділю, 1 червня, у Польщі відбудеться другий тур виборів президента. У ньому змагатимуться два кандидати – Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький. Голосування триватиме на дільницях з 7:00 до 21:00.

У Варшаві цієї ж неділі відбулися марші, організовані штабами обох кандидатів. А напередодні Тшасковський і Навроцький зустрілися на дебатах.

Факти ICTV розповідають про передвиборчу ситуацію на виборах президента Польщі.

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Хто кандидати на виборах у Польщі

Президент Польщі виконує здебільшого церемоніальні функції, але має право вето на урядові ініціативи. Нинішня парламентська коаліція прем’єра Дональда Туска не має достатньої більшості, щоб долати президентське вето.

Перемога Рафала Тшасковського, кандидата від партії Туска, дала б змогу обійти президентські блокування. Якщо ж переможе Кароль Навроцький, перешкод для уряду Туска стане більше.

Рафал Тшасковський – міський голова Варшави, висуванець від керівної партії Громадянська платформа прем’єра Дональда Туска.

Кароль Навроцький – кандидат від опозиційної партії Право і справедливість Ярослава Качинського.

Марші у Варшаві

У неділю, 25 травня, у Варшаві відбулися два багатотисячних мітинги. Перший – Великий марш патріотів – організували прихильники Рафала Тшасковського. Другий – Марш за Польщу – зібрав прихильників Кароля Навроцького.

На Великому марші патріотів виступили Рафал Тшасковський, прем’єр-міністр Дональд Туск і новообраний президент Румунії Нікушор Дан. Кароль Навроцький на своєму мітингу заявив, що “наступає час амбітної й безпечної Польщі”. Серед учасників були лідер партії Право і справедливість Ярослав Качинський і колишній прем’єр Матеуш Моравецький. Останній назвав Навроцького шансом на примирення між поляками.

За неофіційними даними Gazeta Wyborcza, у марші Тшасковського взяли участь близько 140 тисяч осіб, а в марші Навроцького – 50 тисяч. За підрахунками Onet, перший зібрав 130–160 тисяч учасників, другий – понад 70 тисяч. Водночас Telewizja Republika заявила, що в Марші за Польщу взяли участь понад 200 тисяч людей.

To już widzicie, ile Was było ❤️???????? pic.twitter.com/RljTekDQU2 — Donald Tusk (@donaldtusk) May 25, 2025

Прогнози щодо виборів у Польщі 2025

Результат другого туру виборів у Польщі значною мірою залежатиме від того, де буде вища активність виборців, вважає соціальний психолог Варшавського університету соціальних і гуманітарних наук професор Даріуш Долинський. На його думку, Кароль Навроцький здобуде підтримку в малих містах і провінції, а Рафал Тшасковський – у великих містах, передає PAP.

Згідно з опитуванням Opinia24 станом на 26 травня, у другому турі за Рафала Тшасковського готові проголосувати 47% респондентів, за кандидата від “Права і справедливості” Кароля Навроцького – 46%. Ще 5% відповіли, що не визначилися або їм важко сказати, і 2% відмовилися відповідати.

Опитування Інституту соціологічних досліджень для Super Express від 25 травня також дає перевагу Тшасковському: 45,7% проти 43,61% у Навроцького. Ще 10,69% респондентів заявили, що досі не знають, за кого голосуватимуть на виборах 1 червня. Після першого туру Тшасковського підтримали кандидатка від лівих Магдалена Беят (4,23%) і спікер Сейму Шимон Головня (4,99%).

Заяви про Україну

Під час теледебатів 24 травня кандидати в президенти Польщі обмінялися різкими заявами щодо України. Кароль Навроцький заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито виявляє неповагу до Польщі – зокрема, не давав згоди на ексгумацію жертв Волинської трагедії. У відповідь Рафал Тшасковський зауважив, що Навроцький “нічого не тямить” у питаннях, пов’язаних з Україною. Він наголосив: Польща має відстоювати власні інтереси, наприклад, у питанні імпорту українського зерна. Але водночас – підтримувати Україну, адже саме вона стримує агресію Росії.

Тшасковський також звинуватив опонента в повторенні тез кремлівського диктатора Володимира Путіна – зокрема щодо вступу України до НАТО: – “Ні Україні в НАТО” – саме це говорить Путін. А ви повторюєте. Ви заявляєте, що інвестиції ЄС у власну оборону – це погано. Це подобається росіянам. Підтримка американських тарифів на Європу – це також те, чому радіють у Москві, – сказав Тшасковський.

Рафал Тшасковський послідовно підтримує вступ України до НАТО і вважає, що Путін має “вибити собі зуби в Україні, а не в Польщі”. Водночас він проти відправки польських військових в Україну.

Кароль Навроцький виступає проти членства України в НАТО. Він публічно підтримав ключові вимоги націоналістичної партії Конфедерація Славоміра Менцена, серед яких – відмова від ратифікації вступу України до Альянсу. Втім, під час дебатів він наголосив, що зробить усе можливе для військової підтримки українців.

Інтрига перед другим туром виборів у Польщі зберігається. Переможець обійматиме посаду глави держави протягом наступних п’яти років і матиме право балотуватися на другий президентський термін. Каденція чинного президента Польщі Анджея Дуди закінчується на початку серпня, а новий президент вступить на посаду з 6 серпня.

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