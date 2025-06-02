Росіяни поводилися у Стамбулі скромніше, ніж раніше – Зеленський

Делегація Росії під час переговорів з Україною, що відбулися у понеділок, 2 червня, демонструвала менше нахабства, ніж раніше, хоча воно усе ще мало місце.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє Ми – Україна.

Російська делегація поводилася на переговорах скромніше

– Нахабні люди, але поводилися трохи скромніше. Подивимося, може, потрібно ще пару якихось заходів, і вони вже спробують поводитися як люди, – зазначив глава держави, коментуючи поведінку російських представників на переговорах.

Зустріч між українською та російською делегаціями відбулася у понеділок, 2 червня, в Стамбулі. Обидві сторони передали документи за посередництва турецької сторони. Зараз іде підготовка до нового обміну полоненими.

Зараз дивляться

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона надала російській делегації перелік викрадених дітей, яких РФ необхідно повернути на батьківщину.

Російські представники продемонстрували зверхнє ставлення у питанні повернення дітей. За словами президента, вони закликали українську сторону “не устраівать шоу для бездєтних європейських бабушек”.

Заступник міністра закордонних справ України та учасник переговорів Сергій Кислиця зауважив, що раніше Київ вже передавав свої пропозиції Москві, але не отримав на них відповіді.

Під час нинішньої зустрічі росіяни надали свої пропозиції безпосередньо під час перемовин.

Кислиця також наголосив, що російська сторона відмовилася як від беззастережного припинення вогню, так і від проведення зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

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