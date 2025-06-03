Трамп готовий за необхідності застосувати санкції проти РФ – Левітт

Президент США Дональд Трамп в цілому “зберігає позитивний настрій щодо прогресу у врегулюванні війни в Україні”, однак не виключає можливості запровадження санкцій проти Росії, якщо цього вимагатиме ситуація.

Про це під час брифінгу у Білому домі повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Дональд Трамп може застосувати санкції проти Росії

– Трамп залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії і готовий використовувати їх за необхідності, – наголосила вона.

За словами Левітт, у Сенаті та в Конгресі усвідомлюють, що саме президент є головнокомандувачем і визначає зовнішньополітичний курс США.

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– Президент висловився з приводу своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Він розумно залишив це як інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності. Але я думаю, що Сенат і всі в Капітолії поважають президента як головнокомандувача не без причини, – відповіла прессекретарка.

Речниця нагадала про зустріч делегацій України та Росії, яка відбулася у понеділок у Стамбулі, і зазначила, що вона стала можливою саме завдяки діям президента Трампа.

– Тож я хотіла б нагадати всім про те, як далеко ми зайшли лише за чотири місяці, – заявила Левітт.

Вона зауважила, що торік було важко уявити, що Київ і Москва вестимуть прямі переговори. Однак, за її словами, завдяки наполегливості й рішучості президента США щодо завершення війни, обидві сторони сіли за стіл перемовин.

Нагадаємо, наприкінці травня Трамп заявляв, що поки не має наміру запроваджувати нові санкції проти РФ. За його словами, подальші кроки Вашингтона залежатимуть від поведінки Москви.

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