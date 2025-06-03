Victory for Victoria Day: у ПАРЄ створять день пам’яті журналістки Вікторії Рощиної

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розглядає ініціативу створити Victory for Victoria Day – день, присвячений пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної.

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

День пам’яті Вікторії Рощиної у ПАРЕ

За її словами, з такою пропозицією виступив президент ПАРЄ Теодорос Русопулос. Мета ініціативи – вшанування журналістів, які загинули або зникли безвісти під час висвітлення війни, ризикуючи життям заради правди.

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– Цей день у ПАРЄ буде присвячений пам’яті Вікторії Рощиної, яка була викрадена, катована та вбита в російському полоні. Її історія, на жаль, не поодинока. Щороку десятки журналістів гинуть, потрапляють у полон чи зникають безвісти під час висвітлення війни проти України, – зазначила Кравчук.

У межах ініціативи пропонується ухвалення щорічної резолюції ПАРЄ, хвилина мовчання під час осінньої сесії в Страсбурзі та проведення тематичного заходу.

– Вперше Victory for Victoria Day відзначимо на осінній сесії ПАРЄ (29 вересня – 3 жовтня) цього року під час голосування моєї резолюції про українських журналістів у полоні, – написала депутатка.

Журналістку Вікторію Рощину посмертно відзначили нагородою За відданість професії за найтяжчих умов у межах конкурсу професійної журналістики Честь професії – 2025.

Що відомо про вбивство Рощиної

Російська сторона передала Україні тіло Вікторії Рощиної, яке в документах було позначене як “невстановлена особа чоловічої статі”. Єдиною позначкою на тілі було слово СПАС.

Під час огляду виявилося, що з тіла були видалені деякі внутрішні органи, зокрема головний мозок, очі та частина трахеї. Відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення.

Цю інформацію оприлюднено в розслідуванні Проєкт Вікторія, яке опублікувала Українська правда у співпраці з Forbidden Stories.

Під час брифінгу начальник департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що через стан тіла та його муміфікацію причини смерті журналістки встановити не вдалося.

Вікторія Рощина працювала для hromadske, публікувалася в Українській правді та Радіо Свобода, також співпрацювала з Українським радіо, UA: Перший та Цензор.нет.

У 2022 році вона отримала престижну нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду За мужність у журналістиці.

Перше затримання журналістки сталося 16 березня 2022 року – її захопили представники ФСБ РФ в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину, змусивши записати відео, в якому вона заявила, що не має претензій до російських спецслужб.

3 серпня 2023 року зв’язок з журналісткою знову зник. Вона вирушила на тимчасово окуповані території, востаннє вийшла на зв’язок з рідними з Польщі. Планувала потрапити на ТОТ через Латвію та Росію.

У серпні Рощина повідомила сестрі, що під час перетину російського кордону її багато разів перевіряли і що вона не відчуває себе в безпеці. Своє точне місцезнаходження вона не розкрила і більше не виходила на зв’язок.

У 2024 році батьки журналістки отримали коротке офіційне повідомлення з міністерства оборони РФ: Ваша донька померла 19 вересня 2024 року, її тіло буде повернено під час одного з обмінів військовополоненими. Жодних деталей у листі не було вказано.

Повернення тіла затягувалося на кілька місяців, а обставини полону та загибелі журналістки залишалися невідомими. За даними, вона була в списках на обмін та мала бути етапована з Таганрога до московського СІЗО Лефортово.

Офіс представника ОБСЄ з питань свободи медіа офіційно засудив вбивство української журналістки в російському полоні.

Фото: Вікторія Рощина

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