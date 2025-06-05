Польша ввела день памяти жертв Волыни: Украина заявила о предвзятости

Польский Сейм проголосовал за установление 11 июля государственным днем памяти жертв “геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях бывшей Второй Речи Посполитой”.

Об этом говорится в заявлении сейма Польши.

В Польше появился праздник в память о жертвах Волынской трагедии

В среду, 4 июня, Сейм принял закон, которым ввел новый государственный праздник. Отныне 11 июля будут чтить память поляков, погибших в результате действий, которые Сейм определяет как “геноцид”, совершенный Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией на восточных землях Второй Речи Посполитой.

Сейчас смотрят

В Сейме заявили, что жертвы, погибшие из-за своей принадлежности к польской нации, заслуживают постоянной памяти, которую должно обеспечить ежегодное государственное чествование.

В заявлении говорится, что в период 1939-1946 годов ОУН, УПА и “другие украинские националистические формирования, которые действовали на восточных приграничных землях Второй Речи Посполитой”, совершили “геноцид польского населения”.

Реакция МИД Украины

В МИД заявили, что установление дня памяти жертв так называемого геноцида, совершенного ОУН и УПА идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

В ведомстве убеждены, что такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности, в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии Министерств культуры и Институтов национальной памяти двух стран.

– Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки, — говорится в заявлении.

МИД Украины призвал Варшаву воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между двумя странами.

Кроме того, в ведомстве заявили, что, несмотря на предвзятость и политический контекст постановления Сейма, Украина продолжает идти по пути проведения поисково-эксгумационных работ на территории обеих стран и уже имеет на нем практические результаты.

Также в МИД добавили, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам — среди поляков. Враг у нас общий — Россия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.