Польша ввела день памяти жертв Волыни: Украина заявила о предвзятости
Польский Сейм проголосовал за установление 11 июля государственным днем памяти жертв “геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях бывшей Второй Речи Посполитой”.
Об этом говорится в заявлении сейма Польши.
В Польше появился праздник в память о жертвах Волынской трагедии
В среду, 4 июня, Сейм принял закон, которым ввел новый государственный праздник. Отныне 11 июля будут чтить память поляков, погибших в результате действий, которые Сейм определяет как “геноцид”, совершенный Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией на восточных землях Второй Речи Посполитой.
В Сейме заявили, что жертвы, погибшие из-за своей принадлежности к польской нации, заслуживают постоянной памяти, которую должно обеспечить ежегодное государственное чествование.
В заявлении говорится, что в период 1939-1946 годов ОУН, УПА и “другие украинские националистические формирования, которые действовали на восточных приграничных землях Второй Речи Посполитой”, совершили “геноцид польского населения”.
Реакция МИД Украины
В МИД заявили, что установление дня памяти жертв так называемого геноцида, совершенного ОУН и УПА идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.
В ведомстве убеждены, что такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности, в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии Министерств культуры и Институтов национальной памяти двух стран.
– Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки, — говорится в заявлении.
МИД Украины призвал Варшаву воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между двумя странами.
Кроме того, в ведомстве заявили, что, несмотря на предвзятость и политический контекст постановления Сейма, Украина продолжает идти по пути проведения поисково-эксгумационных работ на территории обеих стран и уже имеет на нем практические результаты.
Также в МИД добавили, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам — среди поляков. Враг у нас общий — Россия.