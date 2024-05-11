Розпочато тотальну гібридну війну: в НАТО спрогнозували, чи нападе Росія

Проти НАТО розв’язана тотальна гібридна війна, однак зараз Росія нібито не має намірів і військових можливостей напасти на будь-яку країну Організації Північноатлантичного договору.

За інформацією видання Digi24, відповідну заяву зробив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Чи нападе РФ на НАТО

– Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО, – наголосив заступник генсека.

За його словами, зараз НАТО перебуває у процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття.

Зараз дивляться

Зокрема, Марчі Джоане має на увазі співпрацю в оборонних планах та збільшення військового виробництва.

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