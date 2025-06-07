Росіяни намагаються закріпитися: що відбувається між Покровськом і Костянтинівкою

У Донецькій області російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України та закріпитися за трасою Покровськ-Костянтинівка.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів про те, яка зараз ситуація на фронті.

Що відбувається між Покровськом і Костянтинівкою

За його словами, найгарячішими залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки.

Зараз дивляться

– За п’ятницю – це 77 зіткнень. На Покровському напрямку – це багато. Це більше, ніж було, наприклад, минулого тижня. Це ще одна активізація, – зазначив речник ОСУВ Хортиця.

За словами Трегубова, російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України. Зокрема, армія РФ активно прагне закріпитися за трасою Покровськ-Костянтинівка, пояснив він.

– Там росіяни намагаються закріпитися за трасою у районі Попового Яру. Активно намагаються проводити давні наступальні дії. Можливо, зараз це найбільш активна зона бойових дій на всьому фронті, принаймні одна з кількох, – звернув увагу він.

Як наголосив Трегубов, всі зусилля Збройних сил України спрямовані на те, щоб там стримати російських окупантів та не дати їм посилити наступи, а в ідеалі – викинути їх звідти на південь.

На думку речника, ймовірно, у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця під час літньої наступальної компанії російські війська сконцентруються на спробі рухатися в бік Костянтинівки та Дружківки.

Він зазначив, що армія РФ намагається йти через Часів Яр та Торецьк вже роками. Проте зараз окупанти можуть кинути ще більшу кількість сил і акцентів, вважає речник ОСУВ Хортиця.

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