Трамп заявив, що остаточне рішення про санкції проти РФ – за ним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що “за потреби” застосує додаткові санкції проти Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістом на борту Air Force One.

Трамп про санкції проти РФ

Трамп повідомив, що у разі, якщо він дійде висновку, що Росія “не має наміру укладати мирну угоду чи припинити кровопролиття”, то запровадить додаткові санкції.

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Він також наголосив, що остаточне рішення щодо посилення тиску на Москву залишається за ним, навіть попри те, що багато сенаторів підтримали відповідний законопроєкт.

— Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, та рішення буде за мною, це мій вибір. Вони зробили це саме так, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я ще не вирішив, чи застосую його. Це дуже сильний законопроєкт, – заявив він.

Нещодавно речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп загалом “зберігає позитивний настрій щодо прогресу у врегулюванні війни в Україні”, але не виключає можливості запровадження санкцій проти Росії, якщо цього вимагатиме ситуація.

Наприкінці травня Трамп заявляв, що наразі не має наміру запроваджувати нові санкції проти РФ. Він заявив, що подальші кроки Вашингтона залежатимуть від поведінки Москви.

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