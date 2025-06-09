На аеродромі Саваслейка знищено літаки МіГ-31 та Су-30/34 – Генштаб

У ніч проти 9 червня, попередньо, уражено російські літаки МіГ-31 та Су-30/34 внаслідок удару Сил спеціальних операцій ЗСУ по аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ.

Пр це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Аеродром Саваслейка: що відомо про знищення літаків РФ 9 червня

Наразі йдеться про можливе ураження двох одиниць авіаційної техніки – ймовірно, літаків МіГ-31 та Су-30/34.

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Результати бойової роботи ще уточнюються.

У Генштабі нагадали, що Росія використовує цей аеродром для ударів по території України.

– З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет Кинджал, – мовиться у повідомленні.

Російська авіабаза Саваслейка розташована приблизно за 660 км від кордону з Україною.

Саме сьогодні вранці, 9 червня, російські винищувачі МіГ-31К атакували Україну аеробалістичними ракетами Кинджал – під ударом балістикою опинилося Рівне, де, на щастя, обійшлося без наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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