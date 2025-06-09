Уражено завод у Чебоксарах, де виготовляли антени для Шахедів – Генштаб

Сьогодні, 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по російському заводу у Чебоксарах на території Чуваської Республіки – АТ ВНДІР-Прогрес ТОВ АБС Електро.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Уражено завод в Чебоксарах: деталі від Генштабу

За словами українських військових, на заводі ВНДІР у Чебоксарах виготовляють навігаційне обладнання для російської авіації та флоту.

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У Генштабі ЗСУ наголошують, що підприємство виробляє адаптивні антени Комета, які використовуються в ударних безпілотниках типу Шахед, уніфікованих модулях планування і корекції для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні.

– Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються, – заявили у Генштабі.

Наразі фіксується обмеження роботи аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

Що відомо про завод ВНДІР у Чебоксарах

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, на заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки керування для важкої бойової техніки – від самохідних гаубиць до ракетних комплексів Іскандер.

– Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. ВНДІР-Прогрес забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі складання, – розповів Андрій Коваленко.

ВНДІР-Прогрес виготовляє модулі типу Комета – це російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS та має захист від глушіння сигналу. Такі модулі використовуються в: оперативно-тактичних ракетах Іскандер-М, крилатих ракетах типу Калібр, Х-101, Х-69, керованих авіабомбах (УМПК), безпілотниках Орлан-10, Lancet, у нових Шахедах.

За словами керівника ЦПД, завод Прогрес в Чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: скриншот із відео

Джерело : Генштаб ЗСУ

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