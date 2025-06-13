Чому Ізраїль атакував Іран та що відомо про конфлікт двох держав

Ізраїль та Іран – найвпливовіші держави на Близькому Сході, що багато років ведуть тіньову війну. Але між ними не було прямого збройного протистояння.

Навіть навпаки: під час ірано-іракської війни 80-х років Ізраїль зайняв позицію Тегерана, постачаючи йому зброю та навчаючи війська.

Уночі проти 13 червня ізраїльські військові здійснили масштабні авіаудари по території Ірану, уразивши важливі об’єкти, пов’язані з ядерною та оборонною інфраструктурою.

Зараз дивляться

За повідомленнями в соцмережах, унаслідок ударів загинули іранські науковці-ядерники – доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.

Чому ж Ізраїль атакував Іран у 2025 році та що спричинило ескалацію – читайте на Фактах ICTV.

Ірано-ізраїльський конфлікт: передісторія

Системне погіршення відносин колишніх партнерів – Ізраїлю та Ірану – розпочалося після ісламської революції у 1979 році, коли Тегеран почав вибудовувати свою політику за вектором протистояння сіонізму та експорту ісламу.

Відтоді держави ведуть проксі-війну, в яку втягнуті спецслужби обох республік, а також численні проксі (посередники, виконавці) Ірану в Іраку, Сирії, Лівані, Палестині та Ємені.

Для сучасного іранського режиму Ізраїль – справжня “кістка в горлі” Близького Сходу, яка загрожує всьому людству. Тегеран безкомпромісно заперечує право держави Ізраїль на існування, а протистояння із нею названо священним обов’язком всіх мусульман.

Вторгнення ХАМАС у 2023-2024 році

Після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року відносини Єрусалиму з Тегераном напружилися ще більше.

Іранські політики відкрито підтримали криваві дії палестинських угруповань та засудили відповідь ЦАХАЛу у зоні сектору Гази, назвавши бомбардування житлових будинків геноцидом.

Вночі 13 квітня 2024 року Іран безпрецедентно атакував Ізраїль, вкотре нагадавши всьому світу, наскільки нестабільною є політична ситуація на Близькому Сході.

На початку квітня в будівлі консульства Ірану в Дамаску, Сирія, стався вибух, внаслідок якого загинули 13 людей.

Серед них – семеро членів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), який є впливовою військово-політичною силою в Ірані.

Тегеран негайно звинуватив у цьому Армію оборони Ізраїлю, хоча останній не підтвердив і спростував свою причетність.

Саме цей інцидент, за словами членів КВІР, спричинив запуск у бік Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників у ніч з 13 на 14 квітня.

Ізраїль завдав ударів по Ірану: що відомо про атаку 13 червня 2025 року За даними ізраїльських та західних ЗМІ, Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили масштабну атаку, завдавши ударів по десятках цілей на території Ірану. Під вогнем опинились об’єкти у Тегерані, Натанзі, Хоррамабаді, Хамедані та Піраншахрі — саме в цих містах, за інформацією ізраїльських військових, розташовані ключові об’єкти, пов’язані з розробкою ядерної та ракетної програм Ірану. У соцмережах з’явились кадри з місця подій — зокрема з району ракетної бази в Піраншахрі. На відео чути серію потужних вибухів, що, ймовірно, свідчать про детонацію боєприпасів після удару. Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про проведення спецоперації під назвою “Левиний народ”. У ЦАХАЛ наголосили, що удари були завдані з метою зупинити “невідворотню загрозу” — спроможність Ірану створити ядерну зброю в максимально короткі строки. Читайте також Ізраїль атакував Іран: усе про ситуацію на Близькому Сході

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