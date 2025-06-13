Чому Ізраїль атакував Іран та що відомо про конфлікт двох держав
Ізраїль та Іран – найвпливовіші держави на Близькому Сході, що багато років ведуть тіньову війну. Але між ними не було прямого збройного протистояння.
Навіть навпаки: під час ірано-іракської війни 80-х років Ізраїль зайняв позицію Тегерана, постачаючи йому зброю та навчаючи війська.
Уночі проти 13 червня ізраїльські військові здійснили масштабні авіаудари по території Ірану, уразивши важливі об’єкти, пов’язані з ядерною та оборонною інфраструктурою.
За повідомленнями в соцмережах, унаслідок ударів загинули іранські науковці-ядерники – доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.
Чому ж Ізраїль атакував Іран у 2025 році та що спричинило ескалацію – читайте на Фактах ICTV.
Ірано-ізраїльський конфлікт: передісторія
Системне погіршення відносин колишніх партнерів – Ізраїлю та Ірану – розпочалося після ісламської революції у 1979 році, коли Тегеран почав вибудовувати свою політику за вектором протистояння сіонізму та експорту ісламу.
Відтоді держави ведуть проксі-війну, в яку втягнуті спецслужби обох республік, а також численні проксі (посередники, виконавці) Ірану в Іраку, Сирії, Лівані, Палестині та Ємені.
Для сучасного іранського режиму Ізраїль – справжня “кістка в горлі” Близького Сходу, яка загрожує всьому людству. Тегеран безкомпромісно заперечує право держави Ізраїль на існування, а протистояння із нею названо священним обов’язком всіх мусульман.
Вторгнення ХАМАС у 2023-2024 році
Після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року відносини Єрусалиму з Тегераном напружилися ще більше.
Іранські політики відкрито підтримали криваві дії палестинських угруповань та засудили відповідь ЦАХАЛу у зоні сектору Гази, назвавши бомбардування житлових будинків геноцидом.
Вночі 13 квітня 2024 року Іран безпрецедентно атакував Ізраїль, вкотре нагадавши всьому світу, наскільки нестабільною є політична ситуація на Близькому Сході.
На початку квітня в будівлі консульства Ірану в Дамаску, Сирія, стався вибух, внаслідок якого загинули 13 людей.
Серед них – семеро членів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), який є впливовою військово-політичною силою в Ірані.
Тегеран негайно звинуватив у цьому Армію оборони Ізраїлю, хоча останній не підтвердив і спростував свою причетність.
Саме цей інцидент, за словами членів КВІР, спричинив запуск у бік Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників у ніч з 13 на 14 квітня.