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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Напад ХАМАСу на Ізраїль: щонайменше 40 загиблих та 740 поранених

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль загинули щонайменше 40 людей, 740 ізраїльтян зазнали поранень різного ступеня тяжкості, та це тільки попередні цифри. Кількість жертв може бути набагато більшою. 

Про це повідомляє The Times of Israel

Також терористична організація ХАМАС заявляє, що їхні бойовики захопили десятки заручників з Ізраїлю та вивезли їх у сектор Гази. 

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Влада Ізраїлю інформацію щодо заручників наразі не підтверджує.

Що відомо про напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня

7 жовтня близько 06:30 ранку в Ізраїлі прогриміли вибухи. ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та завдав ракетного удару з боку сектору Гази.

За словами лідера військової організації ХАМАС Мохаммеда Дейфа в межах операції під назвою Шторм Аль-Акса по Ізраїлю в суботу вранці нібито було випущено 5000 ракет.

Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції Залізні мечі у секторі Гази та масштабну мобілізацію.

У відповідь на атаку ХАМАСу ізраїльські винищувачі завдали авіаударів та зруйнували будівлю “внутрішньої служби безпеки” у секторі Гази.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, загиблі, Сектор Газа
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