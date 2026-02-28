Уранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану. Операція, за даними Пентагону, має назву Епічна лють.

За словами президента США Дональда Трампа, військова кампанія буде “масштабною та тривалою”. Її мета — “захистити американський народ та союзників шляхом усунення безпосередньої загрози з боку іранського режиму”.

В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через очікування іранського удару у відповідь з використанням безпілотників і балістичних ракет.

Невдовзі з’явилися повідомлення про численні вибухи в Бахрейні, Абу-Дабі та Катарі, де розташовані бази США.

Факти ICTV розповідають, де розташовані Іран та Ізраїль на карті світу — детальніше читайте в матеріалі.

Де розташований Іран на карті світу

Іран — держава у Західній Азії, столиця — Тегеран.

Де розташований Іран на карті:

Де розташований Ізраїль на карті світу

Ізраїль — держава в західній Азії, на південно-східному березі Середземного моря та північному березі Червоного моря.

Де розташований Ізраїль на карті:

Іран та Ізраїль на карті світу: яка між ними відстань

Відстань від кордону Ірану до Ізраїлю становить близько 1200 кілометрів.

Між країнами розміщені Ірак та Йорданія. Тому, якщо Іран запустить дрони, то до Ізраїлю їм потрібно летіти близько 9 годин, а балістичним ракетам — приблизно 10-12 хвилин. Відомо, що Іран випускав ракети та дрони з Ємену, Лівану, Сирії та Іраку.

Подивитися, де саме розташовані Іран та Ізраїль на карті світу, можна на карті:

