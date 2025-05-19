Чемний та в чудовій формі: тренер Папи розкрив подробиці роботи з понтифіком

Італієць Валеріо Мазелла, що працює персональним тренером у спортзалі поруч із Ватиканом, лише після оголошення результатів конклаву усвідомив, ким насправді був його клієнт Роберт.

Тренер Папи про поведінку свого клієнта

Чоловік, який регулярно займався спортом і здавався звичайним інтелігентом, виявився новообраним главою Католицької церкви – Папою Левом XIV.

– Я думав, що він професор або хтось із науковців, – зізнався 26-річний Мазелла в коментарі Il Messaggero.

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Він зауважив, що клієнт, якого тренер називав просто Робертом, жодних ознак духовного сану не подавав – приходив у звичайному одязі, поводився скромно, був чемним і врівноваженим.

Усвідомлення прийшло лише тоді, коли Роберт Френсіс Превост вийшов на балкон собору Святого Петра вже як Лев XIV.

– Я не міг повірити. Для мене він був просто одним із клієнтів. У ньому не було жодної зверхності, – додав Мазелла.

Тренер Папи про фізичну форму понтифіка

Превост, який до обрання Папою мав сан кардинала, тренувався кілька разів на тиждень.

– Його фізична форма була винятковою для людини його віку – добре розвинена мускулатура, правильний баланс жирової та кісткової маси. Це результат систематичних занять спортом, – зауважив тренер.

Президент одного зі спортклубів Алессандро Тамбурлані також поділився своїми враженнями про новообраного Папу. За його словами, він поєднує духовність зі здоровим способом життя та є прикладом для наслідування.

Відомо, що Лев XIV полюбляє теніс. Цього тижня він зустрівся з лідером світового рейтингу Янніком Сіннером, який подарував понтифіку ракетку. У Ватикані навіть є власний тенісний корт, тож Папа зможе продовжити своє хобі.

Брат Лева XIV Джон Превост розповідав, що понтифік, який народився в Чикаго, є давнім фанатом місцевої бейсбольної команди White Sox. Нагадаємо, Папа Римський офіційно вступив на посаду понтифіка у неділю, 18 травня.

Джерело : CNN

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