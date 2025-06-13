Сполучені Штати перекидають війська на Близький Схід – AP

Сполучені Штати Америки перекидають свої збройні сили ближче до Близького Сходу у відповідь на нещодавню атаку Ізраїлю території Ірану, яка може спричинити ескалацію з боку Тегерана.

Про це інформує агентство Associated Press, посилаючись на джерела серед американських військових високопосадовців.

Два есмінці США рухаються на схід Середземного моря

За їхніми даними, Військово-морські сили США дали вказівку есмінцю USS Thomas Hudner вирушити у напрямку східної частини Середземного моря. Інший американський есмінець також отримав наказ рухатися вперед, щоб бути у бойовій готовності, якщо Білий дім звернеться з відповідним запитом.

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Один з представників оборонного відомства США зазначив, що президент Дональд Трамп провів екстрену нараду з членами Ради національної безпеки США з метою аналізу поточної ситуації та напрацювання подальших рішень.

Атака Ізраїлю та військові об’єкти Ірану

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ракетних ударів по кількох іранських об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою країни. Ізраїльська влада заявила, що метою ударів було недопущення того, щоб Іран отримав у своє розпорядження ядерну зброю.

Унаслідок атаки загинув, серед інших, головнокомандувач елітного іранського підрозділу – Корпусу вартових ісламської революції – генерал Хоссейн Саламі.

Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель кількох представників командного складу і заявив, що Ізраїль обов’язково отримає відповідь.

Держсекретар США Марко Рубіо підкреслив, що напад Ізраїлю був “одностороннім рішенням”, хоча Вашингтону заздалегідь було відомо про підготовку до нього.

Деякі ізраїльські посадовці в кулуарних розмовах стверджують, що отримали від США негласне схвалення на ці дії.

Після інциденту президент Трамп звернувся до Тегерана із закликом укласти ядерну угоду, поки, за його словами, “не стало надто пізно”.

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