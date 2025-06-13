Ізраїль ліквідував генерала Хаджізаде, який був причетний до передання Shahed Росії

ЦАХАЛ ліквідував командувача Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде.

Разом із ним знищено вище командування, повідомляють Сили оборони Ізраїлю.

Ізраїль ліквідував бригадного генерала Ірану: що відомо

– Уночі Управління військової розвідки Ізраїлю виявило, що вище командування повітряно-космічних сил корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) зібралося в підземному командному центрі для підготовки атаки на державу Ізраїль, – йдеться у повідомленні.

У рамках комбінованого удару винищувачі ВПС Ізраїлю атакували командний центр, де перебував командувач Повітряно-космічних сил КВІР Амір Алі Хаджізаде та інші високопосадовці.

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Разом із Хаджізаде було ліквідовано командира підрозділу БпЛА Повітряно-космічних сил КВІР Тахерпура та командира Повітряного командування цих сил Давуда Шайхіана.

Повітряно-космічні сили КВІР неодноразово здійснювали атаки на ізраїльських цивільних. Зокрема, Хаджізаде та його підлеглі керували прямими ракетними й дроновими ударами Ірану по Ізраїлю у жовтні 2024 року, а також ракетною атакою у квітні 2024 року.

Крім того, ліквідовані високопосадовці очолювали атаку на нафтові об’єкти Саудівської Аравії у вересні 2019 року.

Хаджізаде неодноразово публічно заявляв про свою прихильність до знищення Ізраїлю та відігравав ключову роль у розробці планів іранського режиму щодо знищення ізраїльської держави.

Керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко заявив, що генерал Амір-Алі Хаджізаде був причетний до передання шахедів Росії.

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