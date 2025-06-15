Ізраїль атакував штаб-квартиру Міноборони Ірану та офіс ядерного проєкту SPND

Армія оборони Ізраїля здійснила серію масштабних ударів по об’єктах інфраструктури іранського ядерного проєкту та паливних складах у Тегерані.

Про це йдеться у повідомлені армії.

Удар по Ірану: горить нафтовий склад

За даними ізраїльських ЗМІ, горить нафтовий склад на північному заході Тегерана.

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– Тегеран палає, – написав у суботу міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі X, додавши відео, на якому видно масштабну пожежу в іранській столиці.

Також Кац наголосив, якщо верховний лідер Ірану Алі Хаменеї продовжить запускати ракети по ізраїльській території, то Тегеран згорить: Іранський диктатор перетворює жителів Тегерана на заручників своєї злочинної політики.

Водночас іранські державні ЗМІ із посиланням на Міністерство нафти повідомили, що ситуація під контролем.

У ЦАХАЛі зазначили, що Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили серію масштабних ударів по низці об’єктів у Тегерані, пов’язаних із проєктом створення ядерної зброї. Серед цілей були штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проєкту SPND та інші об’єкти, які сприяли зусиллям іранського режиму в отриманні ядерної зброї і де був схований ядерний архів.

Також цієї ночі ізраїльській військові виявили і знищили в Ірані ракетні пускові установки. Протягом години Повітряні сили Ізраїлю здійснили серію ударів по об’єктах інфраструктури, де зберігалися та звідки запускалися ракети – у західній частині Ірану.

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