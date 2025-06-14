У Тегерані горить нафтосховище після атак Ізраїлю

В Ірані заявили, що нафтосховище Shahran у Тегерані став мішенню ізраїльського нападу в ніч на неділю, 15 червня.

Атака на нафтосховище у Тегерані – які наслідки

У Міністерстві нафти Ірану зазначили, що нібито ситуація у Тегерані перебуває під контролем. Водночас користувачі соціальних мереж публікують кадри нафтосховища в Тегерані, що горить.

– Об’єм палива в цільовому баку був невеликим. Ситуація повністю контрольована, – повідомило інформаційне агентство SHANA з посиланням на повідомлення Міністерства нафти Ірану.

Поки що немає жодних коментарів від Армії оборони Ізраїлю.

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Раніше іранські ЗМІ повідомляли про удари по родовищу Південний Парс у південній провінції Бушер.

У ніч на 15 червня ЦАХАЛ заявив про виявлення шквалу балістичних ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

Після цього повідомлення стало відомо про вибухи в районі ізраїльської Хайфи.

Факти ICTV дізнавалися у керівника політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолога Ігор Рейтеровича про те, як загострення між Ізраїлем та Іраном вплине на Україну та ціни на нафту.

Джерело : The Guardian

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