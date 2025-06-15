Израиль атаковал штаб-квартиру Минобороны Ирана и офис ядерного проекта SPND

Армия обороны Израиля нанесла серию масштабных ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного проекта и топливным складам в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении армии.

Удар по Ирану: горит нефтяной склад

По данным израильских СМИ, горит нефтяной склад на северо-западе Тегерана.

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– Тегеран горит, – написал в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X, добавив видео, на котором видно масштабный пожар в иранской столице.

Также Кац подчеркнул, что если верховный лидер Ирана Али Хаменеи продолжит запускать ракеты по израильской территории, то Тегеран сгорит: Иранский диктатор превращает жителей Тегерана в заложников своей преступной политики.

В то же время иранские государственные СМИ со ссылкой на Министерство нефти сообщили, что ситуация под контролем.

В ЦАХАЛе отметили, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию масштабных ударов по ряду объектов в Тегеране, связанных с проектом создания ядерного оружия. Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPND и другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима в получении ядерного оружия и где был спрятан ядерный архив.

Также этой ночью израильские военные обнаружили и уничтожили в Иране ракетные пусковые установки. В течение часа Воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры, где хранились и откуда запускались ракеты — в западной части Ирана.

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