Израиль атаковал штаб-квартиру Минобороны Ирана и офис ядерного проекта SPND
Армия обороны Израиля нанесла серию масштабных ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного проекта и топливным складам в Тегеране.
Об этом говорится в сообщении армии.
Удар по Ирану: горит нефтяной склад
По данным израильских СМИ, горит нефтяной склад на северо-западе Тегерана.
– Тегеран горит, – написал в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X, добавив видео, на котором видно масштабный пожар в иранской столице.
Также Кац подчеркнул, что если верховный лидер Ирана Али Хаменеи продолжит запускать ракеты по израильской территории, то Тегеран сгорит: Иранский диктатор превращает жителей Тегерана в заложников своей преступной политики.
В то же время иранские государственные СМИ со ссылкой на Министерство нефти сообщили, что ситуация под контролем.
В ЦАХАЛе отметили, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию масштабных ударов по ряду объектов в Тегеране, связанных с проектом создания ядерного оружия. Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPND и другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима в получении ядерного оружия и где был спрятан ядерный архив.
Также этой ночью израильские военные обнаружили и уничтожили в Иране ракетные пусковые установки. В течение часа Воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры, где хранились и откуда запускались ракеты — в западной части Ирана.