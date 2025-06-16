Трамп не підпише заяву G7 із закликом до деескалації Ізраїлю та Ірану – CNN

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не має наміру підписувати спільну заяву, підготовлену лідерами країн G7 у Канаді, в якій вказаний заклик до деескалації між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на поінформоване джерело, знайоме з цим питанням.

Трамп не буде підписувати заяву G7

У проєкті заяви, ініційованій представниками країн Європи на саміті, йдеться про те, що Ізраїль має право на самооборону, а Іран не може отримати ядерну зброю.

Зараз дивляться

У відповідь на запитання про плани Трампа щодо спільної заяви представник Білого дому заявив:

— Під сильним керівництвом президента Трампа Сполучені Штати знову очолюють зусилля з відновлення миру в усьому світі. Президент Трамп продовжить працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю, – передає слова CNN.

Зазначається, що рішення Трампа не підписувати заяву створило миттєвий розкол з іншими лідерами ще до старту саміту у Канаді.

Водночас, як пише CNN високопоставлений канадський чиновник спростував твердження про те, що Трамп не підпише спільну заяву, заявивши, що це ще не “завершена угода”.

— Це ще не завершена угода, це те, що буде обговорюватися на рівні лідерів, – сказав неназваний посадовець.

Він зазначив, що очікується, що основна частина цієї розмови відбудеться на засіданні з питань глобальної безпеки ввечері 16 червня. А поки, за його словами, “зарано спекулювати на тому, що вийде чи не вийде з цієї розмови”.

Раніше WSJ писала, що Іран передав меседж про бажання припинити військові дії та відновити переговори щодо ядерної програми через посередників у спілкуванні з Ізраїлем та США.

Саміт G7 у Канаді

16 червня у провінції Альберта (Канада) офіційно розпочався саміт лідерів країн-членів G7, який триватиме до вівторка, 17 червня, включно.

Згідно з порядком денним, 16 червня, відбудеться чотири робочі сесії лідерів G7. Серед тем – Глобальні економічні перспективи, Економічне зростання, безпека та стійкість, Забезпечення безпеки громад та Зробимо світ безпечним.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.