Іран сигналізує про готовність припинити бойові дії та повернутись до переговорів – ЗМІ

Тегеран передав повідомлення про бажання припинити військові дії та відновити переговори щодо ядерної програми, використовуючи арабські країни як посередників у спілкуванні з Ізраїлем та США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Умови відновлення діалогу

За інформацією джерел видання, на тлі інтенсивної повітряної атаки Ізраїлю Іран повідомив арабським представникам про готовність повернутися за стіл переговорів за умови неучасті США в ізраїльських атаках.

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Тегеран також передав Ізраїлю повідомлення про доцільність стримування насильства в інтересах обох сторін.

Тимчасова перерва у бойових діях могла б забезпечити Ірану час для перегрупування сил та посилення міжнародного тиску на Ізраїль.

Ключовим фактором для Тегерана залишається утримання США від застосування військових засобів, здатних знищити підземні укриття.

Іран попередив арабських посадовців про можливість прискорення ядерної програми та розширення масштабів конфлікту за відсутності перспектив відновлення переговорів із США.

За словами арабських посередників, наразі немає ознак готовності Ірану до нових поступок у ядерних переговорах.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні висловився щодо бажання Ірану припинити ескалацію.

— Іран не виграє цю війну, і вони негайно мають почати переговори, поки не стало пізно… Вони хотіли б поговорити, але мали зробити це раніше, – сказав він.

Що передувало

13 червня Ізраїль провів цільові удари по іранських об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою. Тель-Авів обґрунтував операцію необхідністю запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Внаслідок атак загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі та інші представники командування. Аятола Алі Хаменеї підтвердив втрати серед керівництва та пообіцяв відповідь.

Після ударів Іран офіційно заявив про припинення участі в ядерних переговорах зі США до подальшого повідомлення.

Однак президент США Дональд Трамп закликав Тегеран повернутися до переговорів, попередивши про можливість ще жорстокіших атак.

За його словами, Іран має укласти угоду, доки не стало пізно, та врятувати те, що залишилося від країни.

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