Орбан звинуватив опозицію та Україну в проведенні “безпрецедентної операції спецслужб”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив опозиційну партію Тиса у змові з українськими спецслужбами. Він звернувся до Ради оборони, заявивши, що нібито було проведено “безпрецедентну операцію спецслужб”.

Про це пишуть Telex і Hirado.

Орбан звинуватив опозицію у змові зі спецслужбами України

Після засідання Ради оборони Орбан опублікував відео, де звинуватив опозиційну партію у змові з Україною.

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– Такого ще ніколи не було! Угорська опозиційна партія є активним учасником операції іноземної спецслужби, розпочатої проти Угорщини. Угорські служби готові. Ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати без угорського народу! – написав прем’єр-міністр.

За його словами, метою цієї “скоординованої кампанії” нібито є недопущення проведення референдуму про вступ до ЄС.

Hirado, цитуючи слова Орбана, пише, що на засіданні Ради оборони було з’ясовано, що українці нібито знову відновили контакти в Угорщині та за допомогою однієї з місцевих партій здійснили атаку на армію.

Прем’єр також заявив, що так опозиційна партія Угорщини стала активним учасником операції українських спецслужб, наголосивши: Такого ще не було на пам’яті живих.

Крім того, Віктор Орбан заявив, що очікує більше операцій з боку спецслужб у майбутньому, поки триває голосування.

Реакція партії Тиса на звинувачення Орбана

У відповідь на звинувачення лідер партії Тиса Петер Мадяр заявив, що подав заяву в поліцію проти самого Орбана.

– Віктор Орбан щодня опускається дедалі нижче й нижче. Тепер він намагається використати спецслужби, щоб звинуватити у зраді пів країни та найсильнішу угорську політичну партію лише тому, що боїться за власну владу, – сказав Мадяр.

Голова опозиційної партії заявив, що подає скаргу за два порушення, які, на його думку, здійснив Орбан у своєму виступі: це розповсюдження тривожної дезінформації та те, що він не повідомив про серйозний злочин проти держави.

Він пояснив, що якби хоча б одне слово з “абсурдного виступу” Орбана було правдою, то прем’єр мав би звернутися до поліції, а не записувати відео для Facebook.

Нагадаємо, все почалося з 9 травня, коли СБУ повідомила, що викрила мережу угорських шпигунів в Україні. За даними спецслужби, двоє колишніх українських військових працювали на воєнну розвідку Угорщини і збирали інформацію про оборону Закарпаття.

У відповідь Будапешт вислав двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Україні нібито посилилася “антиугорська пропаганда”, пов’язана з позицією Будапешта щодо поставок зброї та миру.

Зі свого боку Україна також вислала двох угорських дипломатів. Їм передали ноту про необхідність покинути країну протягом двох діб.

9 травня в центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата. Його звинуватили у шпигунстві під дипломатичним прикриттям. Тієї ж ночі його вислали з країни і заборонили в’їзд до Угорщини.

Під час затримання чоловіка скували кайданками і поставили на коліна.

Як зазначив журналіст Віталій Глагола, затриманий є колишнім першим секретарем посольства України в Угорщині. За його словами, чоловік не є чинним дипломатом, а перебуває в країні як цивільний.

Джерело: Telex, Hirado

Фото: Віктор Орбан

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