Іран здійснив рекордні 975 страт у 2024 році — звіт ООН

У 2024 році в Ірані було зафіксовано щонайменше 975 випадків страти, що стало найвищим показником за останнє десятиліття.

Страти людей в Ірані

Про це повідомляється у звіті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який у середу було представлено у Женеві заступницею верховного комісара з прав людини Надою Аль-Нашиф.

Як зазначено у документі, виконання смертних вироків в Ірані відбувалося тривожними темпами. За перші місяці 2024 року понад половина страт (52%) стосувалася справ, пов’язаних із наркотиками, ще 43% — із вбивствами, інші — з сексуальними та безпековими правопорушеннями.

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Особливу стурбованість у ООН викликає зростання кількості жінок серед страчених — щонайменше 31 випадок, частина з яких стосувалась засудження за вбивство чоловіків у контексті домашнього насильства або примусового шлюбу.

Також наголошується на непропорційному застосуванні смертної кари до етнічних меншин: серед страчених — щонайменше 108 белуджів і 84 курди.

Крім того, принаймні 31 людину було страчено за “злочини проти державної безпеки”, зокрема за звинуваченням у шпигунстві на користь Ізраїлю.

Організація Об’єднаних Націй закликала Іран негайно зупинити усі страти та повернутися до мирного діалогу і дипломатичних інструментів, зокрема на тлі напруженої ситуації у відносинах із Ізраїлем.

Нагадаємо, у розвідці США досі вважають, що Іран має значні запаси збагаченого урану, проте до створення ядерної зброї ще далеко.

Це розходиться із заявами президента США Дональда Трампа, який напередодні сказав, що залишилося кілька тижнів.

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