Розвідка США не має підтвердження швидкого створення Іраном ядерної зброї — NBC News

У розвідці США досі вважають, що Іран має значні запаси збагаченого урану, проте до створення ядерної зброї ще далеко. Це розходиться із заявами президента США Дональда Трампа, який напередодні сказав, що залишилося кілька тижнів.

Про це повідомляє NBC News.

Чи справді Іран близький до створення ядерної зброї

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард ще у березні розповіла американським законодавцям, що Іран не ухвалив рішення про створення ядерної зброї, хоча має запаси збагаченого урану, які значно перевищують ті, що необхідні для цивільних цілей.

Зараз дивляться

За словами співрозмовника видання, обізнаного з цим питанням, думка розвідки з того часу не змінилася.

Це підтвердив сенатор, заступник голови Комітету з питань розвідки Марк Ворнер, який сказав журналістам, що спантеличений заявами Трампа, оскільки вони розходяться із заявами представників американської розвідки.

– Поки що, принаймні, розвідувальне співтовариство дотримується свого висновку, що Іран не рухається до створення ядерної зброї. Вони збагачують додатковий уран, але ще не озброюють його, і це рішення залишається за верховним лідером, – сказав він.

Для створення ядерної бомби Ірану необхідно збагатити уран до 90%. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), наразі у нього є близько 400 кг, збагаченого до 60%.

За оцінками американських чиновників, Тегеран має достатньо урану для виробництва до 10 боєголовок протягом декількох тижнів.

– Проте збагачення урану до збройового рівня – це лише перший крок. Далі Ірану доведеться створити і випробувати пристрій, який можна буде доставити у вигляді бомби або ракети. Оцінки різняться, але західні чиновники і аналітики кажуть, що на створення ядерної зброї може піти від кількох місяців до більш ніж року, – пише видання.

А експерти з питань озброєнь запевняють, що Іран не за кілька тижнів від створення ядерної зброї, а за кілька тижнів від створення достатньої кількості розщеплюваного матеріалу для можливого створення зброї.

Крім того, двоє співрозмовників стверджують, що авіаудари Ізраїлю по Ірану, ймовірно, відкинули ядерну програму країни на кілька місяців.

Джерело : NBC News

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