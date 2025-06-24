Чотириденний робочий тиждень у Польщі: що відомо про пілотну програму

28 квітня 2025 року Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі повідомило про плани щодо запуску пілотного проєкту, спрямованого на скорочення робочого часу без зменшення заробітної плати та скорочення штату.

Ініціатива буде реалізована у гнучкому форматі, з урахуванням галузевих особливостей і масштабу підприємств.

Коли Польща повністю перейде на чотириденний робочий тиждень та про деталі ініціативи, читайте в матеріалі.

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Коли перейдуть на чотириденний робочий тиждень у Польщі

За словами міністра праці та соціальної політики Агнєшки Дзем’янович-Бонк, компанії можуть обрати різні способи скорочення робочого часу. Отже, запровадження в Польщі чотириденного робочого тижня не є обов’язковим.

Серед можливих варіантів — зменшення тривалості щоденного робочого дня, запровадження чотириденного тижня або п’ятиденного, але з короткою п’ятницею.

Учасникам буде запропоновано на вибір кілька форматів скорочення робочого часу:

зменшення тривалості щоденної роботи (наприклад, до шести годин на день);

запровадження триденного вікенду;

надання працівникам додаткових днів для відпочинку або відпустки.

Інша альтернатива — надання працівникам додаткових днів відпустки. Кожен учасник пілотної програми зможе самостійно визначити модель, яка найкраще відповідає особливостям його організації.

Ключовий принцип — зменшення обсягу робочого часу без зниження оплати праці, тобто працівники отримуватимуть ту саму заробітну плату. Уряд ставить за мету зменшити щорічну тривалість роботи на 20%. Ця ініціатива буде добровільною: роботодавці разом із працівниками самостійно обиратимуть, які моделі їм підходять найкраще.

До 30 червня 2025 року Міністерство праці має оголосити повний перелік умов та правил участі, після чого розпочнеться набір охочих долучитися до пілоту.

У перші три місяці від старту планується етап підготовки, а згодом — практичне впровадження. Також буде створена спеціальна робоча група, яка стежитиме за перебігом реалізації, допомагатиме з упровадженням і готуватиме законодавчі рекомендації.

Заступник міністра праці зазначив, що остаточне впровадження законодавчих змін щодо скорочення тривалості робочого часу заплановано до завершення поточного складу парламенту, тобто до листопада 2027 року.

Запровадження чотириденного робочого тижня: причини і користь

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі переконує, що скорочення робочого часу позитивно вплине як на добробут працівників, так і на їхню продуктивність. У квітні було завершено дослідження у кількох установах, яке показало, що працівники почали рідше хворіти і брати лікарняні, а їхнє самопочуття загалом покращилося.

На реалізацію пілоту в 2026 році уряд зарезервував щонайменше 10 мільйонів злотих із Фонду праці. Основна мета — підвищення добробуту працівників та пристосування ринку праці до нових умов, зумовлених автоматизацією і демографічними змінами.

Однак деякі експерти та представники бізнесу ставляться до ініціативи стримано, звертаючи увагу на можливі фінансові труднощі, пов’язані з її реалізацією.

Тривалість пілотної програми становитиме від 15 до 18 місяців. У цей період буде можливість перевірити різні підходи до зменшення робочого часу — як шляхом скорочення кількості годин, так і через запровадження додаткових вихідних днів.

Запропонований формат коротшого робочого тижня також розглядається як один зі способів реагування на демографічні виклики. Надання людям більше вільного часу для родини має стимулювати зростання народжуваності, а працівникам старшого віку — допоможе довше залишатися на ринку праці.

Джерело: Урядовий портал Польщі

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