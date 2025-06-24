Четырехдневная рабочая неделя в Польше: что известно о пилотной программе

28 апреля 2025 года Министерство семьи, труда и социальной политики Польши сообщило о планах по запуску пилотного проекта, направленного на сокращение рабочего времени без уменьшения заработной платы и сокращения штата.

Инициатива будет реализована в гибком формате, с учетом отраслевых особенностей и масштаба предприятий.

Когда Польша полностью перейдет на четырехдневную рабочую неделю и о деталях инициативы, читайте в материале.

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Когда перейдут на четырехдневную рабочую неделю в Польше

По словам министра труда и социальной политики Агнешки Дземьянович-Бонк, компании могут выбрать различные способы сокращения рабочего времени. Так что введение в Польше четырехдневной рабочей недели не является обязательным.

Среди возможных вариантов — уменьшение продолжительности ежедневного рабочего дня, введение четырехдневной недели или пятидневной, но с короткой пятницей.

Участникам будет предложено на выбор несколько форматов сокращения рабочего времени:

уменьшение продолжительности ежедневной работы (например, до шести часов в день);

введение трехдневного уикенда;

предоставление работникам дополнительных дней для отдыха или отпуска.

Другая альтернатива — предоставление работникам дополнительных дней отпуска. Каждый участник пилотной программы сможет самостоятельно определить модель, которая лучше всего соответствует особенностям его организации.

Ключевой принцип — уменьшение объема рабочего времени без снижения оплаты труда, то есть работники будут получать ту же заработную плату. Правительство ставит целью уменьшить ежегодную продолжительность работы на 20%. При этом инициатива будет добровольной: работодатели вместе с работниками самостоятельно будут выбирать, какие модели им подходят лучше всего.

До 30 июня 2025 года Министерство труда должно объявить полный перечень условий и правил участия, после чего начнется набор желающих присоединиться к пилоту.

В первые три месяца от старта планируется этап подготовки, а затем — практическое внедрение. Также будет создана специальная рабочая группа, которая будет следить за ходом реализации, помогать с внедрением и готовить законодательные рекомендации.

Заместитель министра труда отметил, что окончательное внедрение законодательных изменений по сокращению продолжительности рабочего времени запланировано до завершения текущего состава парламента, то есть до ноября 2027 года.

Введение четырехдневной рабочей недели: причины и польза

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши убеждает, что сокращение рабочего времени положительно повлияет как на благосостояние работников, так и на их производительность. В апреле было завершено исследование в нескольких учреждениях, которое показало, что работники начали реже болеть и брать больничные, а их самочувствие в целом улучшилось.

На реализацию пилота в 2026 году правительство зарезервировало не менее 10 миллионов злотых из Фонда труда. Основная цель — повышение благосостояния работников и приспособление рынка труда к новым условиям, обусловленным автоматизацией и демографическими изменениями.

Однако некоторые эксперты и представители бизнеса относятся к инициативе сдержанно, указывая на возможные финансовые трудности, связанные с ее воплощением.

Продолжительность пилотной программы составит от 15 до 18 месяцев. В этот период будет возможность проверить различные подходы к уменьшению рабочего времени — как путем сокращения количества часов, так и путем введения дополнительных выходных дней.

Предложенный формат короткой рабочей недели также рассматривается как один из способов реагирования на демографические вызовы. Предоставление людям больше свободного времени для семьи должно стимулировать рост рождаемости, а работникам старшего возраста — позволит дольше оставаться на рынке труда.

Джерело: Урядовий портал Польщі

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