Чотириденний робочий тиждень: які країни вже впровадили новий підхід до праці

На тлі поступової зміни ставлення до праці та особистого життя, усе більше країн починають або проводити випробування, або приймати рішення на користь скороченого графіка. Це поступово формує нову концепцію праці в сучасному світі.

В яких країнах чотириденний робочий тиждень та які результати це дає, читайте в матеріалі.

Які країни хочуть ввести чотириденку

Чимало країн експериментують з чотириденним робочим тижнем, а деякі уже завершили свої пілотні програми. Зокрема Токіо (Японія) та Валенсія (Іспанія) — продовжують шукати нові формати та механізми, щоб зробити довгі вихідні постійною нормою.

Зараз дивляться

Лідером цього руху стала міжнародна організація 4 Day Week Global, яка наприкінці 2023 року оголосила про старт кампанії в Німеччині. Вона просуває модель “100-80-100”, яка передбачає: 100% зарплати, 80% від стандартного робочого часу та 100% продуктивності.

Така ідея набула популярності після успішного впровадження в Іспанії, Великій Британії та Португалії, де результати підтвердили зацікавленість працівників у кращому балансі між роботою та життям.

Цікаво, що деякі з країн, які вже протестували або частково впровадили цю модель — зокрема Ісландія, Данія, Нідерланди й Австралія — демонструють одні з найвищих показників у глобальному Індексі щастя (понад 7 балів). Це може свідчити про прямий зв’язок між скороченим робочим графіком та підвищенням загального рівня добробуту.

Хоча сама концепція чотириденного робочого тижня виглядає інноваційною, вона не є новою. Ще у 2015 році Ісландія стала піонером, запустивши перші масштабні випробування. А пандемія COVID-19 лише прискорила потребу в зменшенні робочого навантаження, акцентуючи увагу на важливості ментального здоров’я, профілактиці вигорання, зростанні продуктивності й оптимізації витрат.

Німеччина

У 2023–2024 роках у Німеччині було реалізовано піврічну пілотну програму, в межах якої 41 організація перейшла на чотириденний тиждень. За результатами, 73% компаній висловили бажання зберегти новий графік і надалі.

З огляду на те, що середня тривалість робочого тижня в країні вже одна з найкоротших у світі (близько 34 годин), Німеччина є одним із найбільш підготовлених кандидатів до широкого впровадження цієї моделі.

Ісландія

Ісландія провела наймасштабніші випробування чотириденного робочого тижня у період із 2015 по 2019 рік. Працівники державного сектору скоротили робочий час із 40 до 35–36 годин на тиждень, при цьому зарплата залишилася без змін.

До 2022 року понад 51% ісландських працівників уже перейшли на новий режим. Рівень задоволення життям і продуктивність зросли, а економіка країни залишилася стабільною, демонструючи щорічне зростання ВВП на рівні 4,1%.

Данія

Хоча чотириденний робочий тиждень у Данії офіційно не впроваджено, країна має одну з найкоротших у світі законодавчо визначених тривалостей тижня — в середньому 37 годин.

Це відповідає датській культурній філософії hygge — прагненню до затишку, гармонії та психологічного комфорту. Крім того, з вересня 2020 року працівники мають право на п’ять тижнів оплачуваної відпустки на рік, що ще більше підтримує баланс між роботою та особистим життям.

Австралія

У серпні 2022 року 26 компаній в Австралії долучилися до пілотного проєкту, спрямованого на впровадження 4-денного робочого тижня. Хоча ця ініціатива ще на ранньому етапі, вона чітко демонструє, що в країні зростає інтерес до переосмислення традиційного підходу до організації праці задля покращення якості життя.

Іспанія

У 2023 році у Валенсії стартував пілотний експеримент із чотириденним робочим тижнем, що мав оригінальний формат: місцеві свята були спеціально скомбіновані так, щоб чотири понеділки поспіль стали вихідними — таким чином протестували новий графік для 360 тисяч працівників.

Крім цього, уряд запустив трирічну програму з бюджетом у 50 мільйонів євро, яка має мотивувати компанії впроваджувати цю модель. Хоча загальнонаціональне впровадження ще не визначене, деякі підприємства вже працюють за новим розкладом

Нідерланди

Нідерланди вже давно вважаються прикладом країни з міцним трудовим і життєвим балансом. Наразі тут зафіксований найкоротший середній робочий тиждень у світі — лише 29 годин.

Закон дає змогу громадянам обирати часткову зайнятість, якщо роботодавець не має обґрунтованої причини для відмови. Завдяки такій гнучкості Нідерланди стали одним із лідерів у впровадженні сучасної трудової політики.

Чотириденний робочий тиждень: в яких країнах

Поки одні уряди лише тестують скорочення робочого часу, цікаво дізнатися, які країни ввели чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні або впровадили його у державному секторі.

Бельгія та Об’єднані Арабські Емірати, вже офіційно закріпили 4-денний робочий тиждень у законодавстві, щоправда поки лише для окремих категорій працівників державного сектору.

Японія

Із квітня 2025 року в Токіо почав діяти 4-денний робочий тиждень для державних службовців. Про це було офіційно оголошено у грудні 2024 року. Головна мета ініціативи — вплинути на критично низький рівень народжуваності (він склав лише 1,2 у 2023 році) та запобігти явищу смерті від перевтоми.

Запровадження триденних вихідних також має допомогти у зменшенні гендерного дисбалансу на ринку праці: за офіційними даними, участь жінок у робочій силі становить 55%, тоді як чоловіків — 72%. Працівникам рекомендують брати три вихідних дні на тиждень, а батькам буде надано можливість залишати роботу раніше, щоб краще поєднувати професійні обов’язки з сімейними.

Бельгія

У 2022 році Бельгія стала першою європейською країною, яка офіційно закріпила чотириденний робочий тиждень у межах так званої “Трудової угоди”, що вважається головним досягненням післяпандемійного економічного відновлення.

Хоча працівники як і раніше повинні відпрацьовувати 40 годин на тиждень, їм дозволяється вільно розподіляти це навантаження на чотири дні замість п’яти.

Крім того, було введено положення про “право на відключення” — для компаній із чисельністю понад 20 осіб передбачено законодавче зобов’язання надати працівникам право не відповідати на робочі листи чи дзвінки поза межами робочого часу. Це має зменшити рівень стресу й підвищити задоволення роботою.

Велика Британія

Пілотний проєкт у Великій Британії, проведений у 2022 році, став наймасштабнішим у світі: у ньому взяли участь понад 60 компаній і майже 3 тисячі працівників. За умовами програми, працівники зберігали повну зарплату, працюючи лише 80% від стандартного часу.

Успіх експерименту був настільки очевидним, що багато компаній залишили новий графік назавжди. Від маленьких закусочних до великих IT-фірм — модель показала себе ефективною в будь-якій сфері.

ОАЕ

У січні 2022 року емірат Шарджа першим в країні перейшов на чотириденний робочий тиждень для державних службовців. Хоча така практика ще не поширена на рівні всієї держави, вона стала поштовхом до обговорень по всьому ОАЕ.

Новий режим отримав позитивну оцінку — він не лише підвищив рівень задоволеності працівників, а й дав змогу родинам більше часу проводити разом, чим вигідно відрізняється серед країн регіону Перської затоки.

Читайте також Вихідні та робочі дні у липні 2025: скільки працюватимуть і відпочиватимуть українці

Джерело: Condé Nast Traveler

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.